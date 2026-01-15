快訊

使用者付費！台中大雅大楓、上楓里市民活動中心有節能計費系統

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大雅區大楓、上楓里市民活動中心去年5月完成2樓增建，市府再投入資源強化一樓設施，民政局長吳世瑋今天視察更新成果，實地了解設備運作情形。圖／台中市民政局提供
台中市大雅區大楓、上楓里市民活動中心去年5月完成2樓增建，市府再投入資源強化一樓設施，民政局補助大雅區公所93萬元，汰換老舊空調，並增設飲水機、音響及投影設備，導入環保節能設備和計費系統，落實使用者付費；台中市民政局長吳世瑋今天視察更新成果，實地了解設備運作情形。

吳世瑋指出，大楓、上楓里市民活動中心1樓於民國98年建成，長期由2里社區發展協會共同管理，平時作為市政宣導、里民交流、成長講座、長青學苑及關懷據點等多元用途，兼具災害發生時的重要避難收容功能。

多項設備使用已逾15年，老舊耗損明顯，配合2樓增建工程期間部分設施暫停使用，復用後影響整體服務品質。此次設備汰換並以「智慧節能」為核心，全面升級一樓公共設施，讓活動中心軟硬體一次到位。

吳世瑋表示，此次設備汰換公所聚焦社區活動核心需求，全面汰換6台老舊空調，改採壁掛式變頻冷氣，同步導入節能計費系統，落實使用者付費、智慧管理；增設2台淨水飲水機及音響、投影等設備，所有新設備皆符合節能環保標準，有效降低能源消耗與維護成本，也大幅提升場地舒適度與活動品質，讓長者及里民使用起來更安心便利。

大雅區長林麗蓉表示，感謝市府支持地方建設，讓大楓、上楓里市民活動中心在完成空間擴充的同時，也能同步更新既有設備，讓地方基礎建設服務品質大幅提升，預估設備更新後每年可服務超過1.2萬人次。

