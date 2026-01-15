快訊

彰化擴大隨袋徵收適用對象 小型工廠、攤商夜市納入收費

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化擴大隨袋徵收適用對象，小型工廠、夜市攤商納入收費。圖／彰化環保局提供
彰化擴大隨袋徵收適用對象，小型工廠、夜市攤商納入收費。圖／彰化環保局提供

彰化縣推動隨袋徵收政策滿一年多，原本針對四大超商及部分工業區業者實施，縣府環保局近期修正處理辦法，進一步將對象擴大至小型工廠及小吃、夜市攤販等，針對產量不大的事業廢棄物，並補上過去未隨水費徵收、也未按戶繳費的漏洞，落實使用者付費原則，環保局指出，實際收運方式仍由各地清潔隊依地方情況決定。

彰化縣府環保局指出，彰化縣「代清除處理廢棄物收費辦法」的辦法已修正於去年12月2日公告施行。依現行規定，一般工廠產生的事業廢棄物，須委由合法清除處理業者收運，但彰化縣產業型態以小型、微型工廠居多，有的事業廢棄物量不多，卻得負擔包月處理費用，對部分業者而言成本偏高，也衍生實務困擾。

彰化縣環保局長江培根表示，部分小型工廠有實際丟垃圾需求，卻因法規限制，無法請清潔隊協助，清潔隊員也擔心涉及圖利爭議，雙方都為難。未來透過專用垃圾袋制度，讓有需求的工廠有合法管道處理少量事業廢棄物，也能透過合理收費解決問題。

基層清潔隊員指出，實務上常看到工廠產生的廢棄物混入生活垃圾，有時業者也會直接表明「量很少，希望通融」，但又擔心觸法或被質疑圖利，會有收運壓力，新制度有助減輕第一線困擾。

彰化縣環保局專用垃圾袋費率每公升約1.2元，但相較事業廢棄物清除處理費用較低廉。江培根指出，修法後是否開放收運，交由各公所自行決定，除工廠外，也納入部分長期未隨水費或未按戶徵收的攤商與夜市業者，這些業者產生的一般廢棄物過去常由清潔隊處理，卻未能落實使用者付費原則，透過專用垃圾袋制度補齊收費機制。

江培根也說，一定規模以上的事業廢棄物，仍須依法由專門清除處理業者負責。若工廠要使用專用垃圾袋，須由所在地公所彙整事業基本資料，送環保局審核通過後，才能購買使用，確保制度不被濫用。

