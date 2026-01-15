海線民代催生港區觀光路廊 促廢棄鐵路轉型輕軌串連高美濕地

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
為翻轉台中港區長期交通不便、觀光資源碎片化的困境，立委何欣純今天聯合多位台中市議員楊典忠、王立任等人，一同視察廢棄已久的台中港區貨運鐵路，並強力主張仿照高雄模式活化改建為「觀光輕軌」；議員們直指該計畫已爭取長達15年，卻在現任市府手中原地踏步，呼籲未來市長應落實「港市合一」，將此列為海線發展的首要任務。

何欣純表示，看到台中港區內竟有一段長達10多公里的舊鐵道，如今廢棄已久，但仍然保留整個觀光廊道，目前兩邊的樹，加上了我們的自行車道，還有人行步道，甚至可以連接三井 Outlet、梧棲漁港、高美濕地，以及台中海洋館，認為這一條廊道非常值得去重新打造。

市議員王立任表示，這條連結港區與景點的觀光路廊計畫，他從第一屆議員任內便開始爭取，至今15年仍停留在討論階段；他批評，盧秀燕市長雖喊出「七線全發」與橘線延伸計畫，但實際進度趨近於零，導致海線雙軌高架化等重大建設「空等、空轉」，如果能透過鐵軌如「動脈」般的串聯，不僅能活化傳統商圈，更要解決台中港郵輪觀光的痛點。

市議員楊典忠更點出，過去市府強推BRT後又廢除，是極大的資源浪費，目前台中港區的貨運鐵路除部分路段仍在使用外，多數處於閒置狀態，未來這條觀光路廊必須與捷運藍線軌道精密整合，同時串連海線珍珠，從三井Outlet到高美濕地，才不會重蹈覆轍，真正發揮交通動脈的功能。

