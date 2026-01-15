彰化「王功漁火節」父親節假期舉辦 縣長：不要搶商家88節商機

彰化縣2026王功漁火節舉辦日期今在芳苑鄉王功福海宮擲筊決定，經過縣長王惠美三輪擲筊，第四個日期國曆父親節8月8日、9日一筊定案，王惠美立刻交代農業處研議結合父親節充實活動內容，避免跟民間搶父親節商機。

縣政府和王功福海宮管理委員會行禮如儀，完成向「福海媽」祈福儀式，司儀謝江濱念4組王功海火節舉辦日期，恭請媽祖娘娘聖示。王惠美第一輪擲筊，第一組日期國曆7月18日、19日與第四組日期國曆8月8日、9日得到三個聖筊，晉級第二輪擲筊，兩組日期卻在第二輪都擲無筊。

福海宮主委林義璿代表全體人員祝禱表示，恭請媽祖馬務必在兩組日期之中聖示一組給縣政府舉辦王功漁火節。王惠美開始第三輪擲筊，第一組日期仍擲無筊，第四組日期擲得一個聖筊，林義璿徵得眾人同意「媽祖已經聖示，不必多擲筊。」擲筊祈福典禮在眾人掌聲中結束。

王惠美對農業處長郭至善說「真會選日期，選在父親節假日。」她交代農業處研議結合父親節舉辦王功漁火節，吸引民眾到彰化西南角鄉鎮歡度，避免跟商家搶父親節商機。郭至善回答說，今將召集農業處相關人員討論。

王惠美表示，一年一度王功漁火節又將在暑假舉辦，縣政府提前擲筊決定日期方便作業，福海媽聖示為國曆父親節假日（農曆六月廿六日、廿七日），媽祖挑的日子一定是好日，希望民眾到彰化西南角鄉鎮旅遊，縣政府會準備豐富活動和節日迎接遊客。