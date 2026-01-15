快訊

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

陳素芬任海科館長進用大姑當臨時人員…懲戒法院審理中 檢今聲押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

影／后豐鐵馬道知名景點「夫妻樹」將移除？褐根病先全面修枝

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中后豐鐵馬道九號隧道后里端入口處旁有二棵夫妻樹，最近被修剪枝葉，可能面臨移除命運。記者游振昇／攝影
台中后豐鐵馬道九號隧道后里端入口處旁有二棵夫妻樹，最近被修剪枝葉，可能面臨移除命運。記者游振昇／攝影

台中后豐鐵道沿途有處知名景點夫妻樹」，二棵不同樹種枝幹茂密交錯被稱為夫妻樹，許多遊客都會在此休息拍照留念；台中市觀旅局最近請人大面積修剪夫妻樹枝葉，並公告夫妻樹染褐根病，為避免樹倒先修枝，後續將移除；夫妻樹可能被移除，知名景點將不在，引起地方人士憂心和失望。

台中市議員謝志忠表示，夫妻樹是后豐鐵馬道知名打卡景點，在推廣后豐鐵馬道上，功不可沒，現在發現褐根病，提早治療基本上是好事，他呼籲，功成身退的夫妻樹，應該移除去適合的地方養老，移除後空下的空間，觀旅局必須要有思考有想法，創造出另外一個打卡景點。

台中市觀旅局表示，夫妻樹去留問題仍需與地方會勘並說明再決定；依觀旅局在夫妻樹公告內容指出，夫妻樹上月16日經專業老師健檢發現有樹木褐根病，為避免樹木倒塌，先辦理修枝作業，後續將辦理樹木移除。

后豐鐵馬道九號隧道后里端入口處旁的夫妻樹廣場，是鐵馬道沿途休息站之一，從廣場往上坡走，可看到知名夫妻樹，緊鄰的榕樹與樟樹百年樹齡，不同樹種的二棵樹木相生相息，枝幹交錯攀爬像夫妻依偎，地方人士說，現在夫妻樹已修剪枝葉，二樹不再枝幹交錯，夫妻形狀不復存，很可惜。

台中后豐鐵馬道九號隧道后里端入口處旁有二棵夫妻樹，最近被修剪枝葉，可能面臨移除命運。記者游振昇／攝影
台中后豐鐵馬道九號隧道后里端入口處旁有二棵夫妻樹，最近被修剪枝葉，可能面臨移除命運。記者游振昇／攝影
台中后豐鐵馬道九號隧道后里端入口處旁有二棵夫妻樹，最近被修剪枝葉，可能面臨移除命運。記者游振昇／攝影
台中后豐鐵馬道九號隧道后里端入口處旁有二棵夫妻樹，最近被修剪枝葉，可能面臨移除命運。記者游振昇／攝影

夫妻 景點

延伸閱讀

騎得安心、租得放心！中市推自行車租賃定型化契約　

台中谷關老店伊豆溫泉會館停業2年被爆非法營業 觀旅局罰120萬

台中廚餘回收費暴漲3倍 議員批缺乏配套措施盼業者合理收費

雪山三六九山莊改建遇困難 中市議員謝志忠：不管多困難都應克服

相關新聞

自行車安心租 中市推定型化契約

台中市后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊及潭雅神綠園道，2025年吸引超過800萬人次造訪。為進一步保障消費者權益、降低租賃糾紛...

影／后豐鐵馬道知名景點「夫妻樹」將移除？褐根病先全面修枝

台中后豐鐵馬道沿途有處知名景點「夫妻樹」，二棵不同樹種枝幹茂密交錯被稱為夫妻樹，許多遊客都會在此休息拍照留念；台中市觀旅...

南投市貓羅溪防洪 重啟堤防工程

南投市貓羅溪兩岸低窪地區近年屢遭水患，去年7月豪雨造成溪水暴漲，國道3號多輛汽機車泡水，地方直指河道淤積嚴重、包尾與振興...

廣角鏡／告別「海牛校長」 魏清水獲褒揚狀

彰化縣「海牛文化」保存者魏清水1月3日辭世，享年57歲，縣長王惠美親赴告別式頒發褒揚狀，表彰其長年守護芳苑潮間帶牛車採蚵...

彰化市大埔路畫設人行道滿1年 車禍下降仍居全縣易肇事路段首位

彰化市大埔路畫設標線型人行道已經滿一年，但去年車禍案件仍奪全縣十大易肇路段之首。不過，彰化縣政府交通處表示，大埔路去年的...

春節前舊巨型家具斷捨離 彰化縣各鄉鎮公所登記清運時間出爐

農曆春節將近，很多民眾除舊布新好過年，彰化縣各鄉鎮市公所針對需要「斷捨離」的巨型家具訂有清運辦法，絕大多數不收費，但像彰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。