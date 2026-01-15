聽新聞
0:00 / 0:00
影／后豐鐵馬道知名景點「夫妻樹」將移除？褐根病先全面修枝
台中后豐鐵馬道沿途有處知名景點「夫妻樹」，二棵不同樹種枝幹茂密交錯被稱為夫妻樹，許多遊客都會在此休息拍照留念；台中市觀旅局最近請人大面積修剪夫妻樹枝葉，並公告夫妻樹染褐根病，為避免樹倒先修枝，後續將移除；夫妻樹可能被移除，知名景點將不在，引起地方人士憂心和失望。
台中市議員謝志忠表示，夫妻樹是后豐鐵馬道知名打卡景點，在推廣后豐鐵馬道上，功不可沒，現在發現褐根病，提早治療基本上是好事，他呼籲，功成身退的夫妻樹，應該移除去適合的地方養老，移除後空下的空間，觀旅局必須要有思考有想法，創造出另外一個打卡景點。
台中市觀旅局表示，夫妻樹去留問題仍需與地方會勘並說明再決定；依觀旅局在夫妻樹公告內容指出，夫妻樹上月16日經專業老師健檢發現有樹木褐根病，為避免樹木倒塌，先辦理修枝作業，後續將辦理樹木移除。
后豐鐵馬道九號隧道后里端入口處旁的夫妻樹廣場，是鐵馬道沿途休息站之一，從廣場往上坡走，可看到知名夫妻樹，緊鄰的榕樹與樟樹百年樹齡，不同樹種的二棵樹木相生相息，枝幹交錯攀爬像夫妻依偎，地方人士說，現在夫妻樹已修剪枝葉，二樹不再枝幹交錯，夫妻形狀不復存，很可惜。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言