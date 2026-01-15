影／后豐鐵馬道知名景點「夫妻樹」將移除？褐根病先全面修枝

台中后豐鐵馬道沿途有處知名景點「夫妻樹」，二棵不同樹種枝幹茂密交錯被稱為夫妻樹，許多遊客都會在此休息拍照留念；台中市觀旅局最近請人大面積修剪夫妻樹枝葉，並公告夫妻樹染褐根病，為避免樹倒先修枝，後續將移除；夫妻樹可能被移除，知名景點將不在，引起地方人士憂心和失望。

台中市議員謝志忠表示，夫妻樹是后豐鐵馬道知名打卡景點，在推廣后豐鐵馬道上，功不可沒，現在發現褐根病，提早治療基本上是好事，他呼籲，功成身退的夫妻樹，應該移除去適合的地方養老，移除後空下的空間，觀旅局必須要有思考有想法，創造出另外一個打卡景點。

台中市觀旅局表示，夫妻樹去留問題仍需與地方會勘並說明再決定；依觀旅局在夫妻樹公告內容指出，夫妻樹上月16日經專業老師健檢發現有樹木褐根病，為避免樹木倒塌，先辦理修枝作業，後續將辦理樹木移除。