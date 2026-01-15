聽新聞
廣角鏡／告別「海牛校長」 魏清水獲褒揚狀
彰化縣「海牛文化」保存者魏清水1月3日辭世，享年57歲，縣長王惠美親赴告別式頒發褒揚狀，表彰其長年守護芳苑潮間帶牛車採蚵文化的貢獻。
芳苑海牛文化2016年登錄為縣定無形文化資產，2020年改列為「傳統知識與實踐」類無形文化資產，魏清水為重要推手。他2002年返鄉後，向耆老學習海牛飼養與採蚵技術，成立海牛車隊與全台唯一「海牛學校」，將傳統勞作轉化為環境教育、文化資產，讓產業永續。
FB留言