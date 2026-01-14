快訊

曾中風又罹癌 連戰2年前被目擊滿頭白髮…二媳婦曝他健康狀況

查9年只記申誡…捷警隊惡狼性侵女兒還性騷女警 北市警揭內情

澳網／就差1分！葛藍喬安娜錯過百萬澳幣獎金

晚熟更甜！彰化小果番茄評鑑結果 秀水鄉橫掃冠亞軍

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣秀水鄉農會舉辦「彰化縣第9屆健康優質設施小果番茄評鑑活動」，共有來自秀水、花壇、大村、伸港等15個鄉鎮共59組優秀果農參賽。圖／秀水鄉農會提供
彰化縣秀水鄉農會舉辦「彰化縣第9屆健康優質設施小果番茄評鑑活動」，共有來自秀水、花壇、大村、伸港等15個鄉鎮共59組優秀果農參賽。圖／秀水鄉農會提供

彰化縣秀水鄉農會舉辦「彰化縣第9屆健康優質設施小果番茄評鑑活動」，來自秀水、花壇、大村、伸港等15個鄉鎮共59組優秀果農參賽，冠軍由秀水鄉農民梁愛卿搶下，亞軍是埔鹽鄉農民莊政榮、秀水鄉農民李其晏，季軍則是二林鎮李震偉、大村鄉賴信平、北斗鎮塗溢利，另有優勝10人。

本次評鑑邀請臺中區農業改良場前副場長高德錚率評審團評鑑，高德錚指出，今年評鑑標準是由小果番茄的果形、果色、大小均勻度、擺設整齊度、機器檢測糖度，最後由評選委員實際試吃，總體評分後，排序選出本次的小果番茄評鑑競賽得主。

高德錚說，今年由於氣候因素，成熟度較晚，比起以往大約晚了10天，也因此果色看起來比較暗紅，口感會偏軟一點，但不影響風味，吃起來甜度比較高，還是維持以往的高品質。

秀水鄉農會總幹事吳明信表示，今年評鑑競賽邁入第9屆，小果番茄的品質也持續提升，價格也有微幅成長，從現在到3月份都是品賞小果番茄的最佳時機，秀水鄉農會網站上都有本次得獎者的資訊，希望各位鄉親好朋友趁著年節，不論是採購送禮，或是預約到農場採果，請多多支持品質優良的小果番茄。

此次評鑑競賽結果，地主秀水鄉包辦冠亞軍及3位優勝，是本次評鑑比賽的最大贏家。得獎及優勝者預計在2月農民節慶祝活動中，接受表揚，頒發獎金及匾額。

彰化縣秀水鄉農會舉辦「彰化縣第9屆健康優質設施小果番茄評鑑活動」，共有來自秀水、花壇、大村、伸港等15個鄉鎮共59組優秀果農參賽。圖／秀水鄉農會提供
彰化縣秀水鄉農會舉辦「彰化縣第9屆健康優質設施小果番茄評鑑活動」，共有來自秀水、花壇、大村、伸港等15個鄉鎮共59組優秀果農參賽。圖／秀水鄉農會提供
彰化縣秀水鄉農會舉辦「彰化縣第9屆健康優質設施小果番茄評鑑活動」，共有來自秀水、花壇、大村、伸港等15個鄉鎮共59組優秀果農參賽，冠軍由秀水鄉農民梁愛卿搶。圖／秀水鄉農會提供
彰化縣秀水鄉農會舉辦「彰化縣第9屆健康優質設施小果番茄評鑑活動」，共有來自秀水、花壇、大村、伸港等15個鄉鎮共59組優秀果農參賽，冠軍由秀水鄉農民梁愛卿搶。圖／秀水鄉農會提供
彰化縣秀水鄉農會舉辦「彰化縣第9屆健康優質設施小果番茄評鑑活動」，共有來自秀水、花壇、大村、伸港等15個鄉鎮共59組優秀果農參賽。圖／秀水鄉農會提供
彰化縣秀水鄉農會舉辦「彰化縣第9屆健康優質設施小果番茄評鑑活動」，共有來自秀水、花壇、大村、伸港等15個鄉鎮共59組優秀果農參賽。圖／秀水鄉農會提供

番茄 農民

延伸閱讀

吳音寧人馬巫宛萍參選彰化溪州鄉長 黃盛祿之妻選議員

民進黨彰化、員林市長人選難產？縣黨部：鎖定黨籍民代或黨外徵召

贊助2026 彰化賽車節 普利司通 POTENZA Adrenalin RE005 運動街胎正式登台亮相

春節前舊巨型家具斷捨離 彰化縣各鄉鎮公所登記清運時間出爐

相關新聞

彰化市大埔路畫設人行道滿1年 車禍下降仍居全縣易肇事路段首位

彰化市大埔路畫設標線型人行道已經滿一年，但去年車禍案件仍奪全縣十大易肇路段之首。不過，彰化縣政府交通處表示，大埔路去年的...

春節前舊巨型家具斷捨離 彰化縣各鄉鎮公所登記清運時間出爐

農曆春節將近，很多民眾除舊布新好過年，彰化縣各鄉鎮市公所針對需要「斷捨離」的巨型家具訂有清運辦法，絕大多數不收費，但像彰...

土方之亂延燒…修漏水廠商不敢進場 地方盼修法要注重實際

內政部今年實施土方新法，加嚴管制營建賸餘土方，造成全台建商哀怨連連。台中市有里長指出，不只建案，連關乎民眾日常的基礎工程...

台中汙水接管戶數突破32萬戶 六都處理率成長幅度第一

台中市推動汙水下水道用戶接管工程，總接管戶數截至去年11月底已突破32萬戶大關，水利局統計，自2019年至2025年11...

別了海牛校長！彰化海牛文化保存者魏清水獲頒褒揚狀追念

彰化縣傳統知識與實踐「海牛文化」保存者魏清水1月3日因病辭世，享年57歲，彰化縣長王惠美今天親赴告別式，頒發褒揚狀追念其...

帶動海線發展！台中港特定區計畫通盤檢討5場說明會

台中市政府今年起推動「變更台中港特定區計畫（第四次通盤檢討）案」及「擬定台中港特定區計畫細部計畫案」為期30天的公開展覽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。