晚熟更甜！彰化小果番茄評鑑結果 秀水鄉橫掃冠亞軍

彰化縣秀水鄉農會舉辦「彰化縣第9屆健康優質設施小果番茄評鑑活動」，來自秀水、花壇、大村、伸港等15個鄉鎮共59組優秀果農參賽，冠軍由秀水鄉農民梁愛卿搶下，亞軍是埔鹽鄉農民莊政榮、秀水鄉農民李其晏，季軍則是二林鎮李震偉、大村鄉賴信平、北斗鎮塗溢利，另有優勝10人。

本次評鑑邀請臺中區農業改良場前副場長高德錚率評審團評鑑，高德錚指出，今年評鑑標準是由小果番茄的果形、果色、大小均勻度、擺設整齊度、機器檢測糖度，最後由評選委員實際試吃，總體評分後，排序選出本次的小果番茄評鑑競賽得主。

高德錚說，今年由於氣候因素，成熟度較晚，比起以往大約晚了10天，也因此果色看起來比較暗紅，口感會偏軟一點，但不影響風味，吃起來甜度比較高，還是維持以往的高品質。

秀水鄉農會總幹事吳明信表示，今年評鑑競賽邁入第9屆，小果番茄的品質也持續提升，價格也有微幅成長，從現在到3月份都是品賞小果番茄的最佳時機，秀水鄉農會網站上都有本次得獎者的資訊，希望各位鄉親好朋友趁著年節，不論是採購送禮，或是預約到農場採果，請多多支持品質優良的小果番茄。