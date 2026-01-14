接任台中精密園區廠協理事長 黃呈豐要為園區打造韌性

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市精密科技園區新任理事長由六星集團黃呈豐接任，市長盧秀燕與新任理監事們合影。記者黃寅／攝影
台中市精密科技園區新任理事長由六星集團黃呈豐接任，市長盧秀燕與新任理監事們合影。記者黃寅／攝影

台中市精密機械科技園區廠商協進會今天舉辦理事長交接，新任理事長由六星集團董事長特助黃呈豐接任。他表示，一個人走得快，一群人走得遠，希望未來能夠為園區打造韌性，創造更美好的未來。

市長盧秀燕親自出席，而且表示這個協會太重要了，因此她一定要親自到。

她說，黃呈豐家族的六星集團是一個大公司，他們做的齒輪是台灣排前五大企業，信譽良好而且客戶遍及歐美各地，對於國際情勢的掌握有更多的了解，對全球的產業走勢和經濟變動都有更先驅的掌握，相信一定能帶領協會登上高峰，廠商們都能順利發展。

黃呈豐感謝盧秀燕推動國中小學營養午餐免費，他表示這直接造福了園區裡的年輕員工。另外，市政府也推動在園區裡設置幼兒園，如果能夠成真，對園區的員工也是一大福利。

目前園區正在開發第三期用地，黃呈豐希望市府能夠大力推動，吸引更多廠商為產業創造更大產值。並說，今天許多出席的團體都是台灣機械業的代表，感謝他們的出席。

包括立法委員何欣純、蔡其昌、黃健豪、廖偉翔、楊瓊瓔今天都出席了這場交接典禮。

台中市精密科技園區新任理事長黃呈豐。記者黃寅／攝影
台中市精密科技園區新任理事長黃呈豐。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中）主持精密科技園區理事長交接，新任理事長由黃呈豐（右）接任。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中）主持精密科技園區理事長交接，新任理事長由黃呈豐（右）接任。記者黃寅／攝影

