彰化市彰草路8公頃花海綻放 周六有拔蘿蔔及展演活動

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市公所今年持續與在地農合作，在彰化市彰草路123巷旁，打造廣達8公頃的花海，有波斯菊、百日草與向日葵，繽紛多彩，美不勝收，還有裝置藝術。圖／市公所提供
彰化市公所今年持續與在地農合作，在彰化市彰草路123巷旁，打造廣達8公頃的花海，有波斯菊、百日草與向日葵，繽紛多彩，美不勝收，賞花期可延續到2月上旬，市長林世賢歡迎各地眾前往賞花。

林世賢表示，市公所在花海設置美麗的特色藝術裝置，訂本月17日上午9時至下午3時30分，在花海入口處舉辦「2026 Bloom彰化－浪漫相遇」活動，規劃多元展演與體驗內容，下午3點並將開放最受親子期待的「拔蘿蔔農事體驗」，讓大小朋友親手走進田間，感受收穫的樂趣，陪伴大家度過一個美好而浪漫的假日時光。

活動當天除了絕美花海可盡情拍照、打卡外，還安排了一系列趣味與體驗兼具的節目：超萌的幼童律動演出、植栽與親子DIY、可愛動物互動區、親子闖關樂，與毛孩闖關、毛孩義剪、狂犬病預防注射，今年更特別在花田中擺設大型稻草捲，讓民眾擁抱稻香、拍出最具田園氛圍的療癒照片。

活動現場同時設有花田美食市集、在地農特產展售，以及咖啡、蜂蜜水等限量免費品嘗活動，讓大小朋友能邊賞花邊品味在地美食。目前花朵都已陸續綻放中。活動當天，拍照上傳FB公開分享並按讚，即可獲得精美小禮，因數量有限、送完為止。

彰化 賞花

