中市府完成捷運紫線可行性修正報告 送交通部審議

中央社／ 台中14日電
台中捷運完成紫線可行性研究修正報告，並送交通部審議。圖／台中市政府提供
台中市政府今天表示，日前已依交通部鐵道局審查意見，完成捷運紫線可行性研究修正報告，並送交通部審議；將持續配合中央審查機制，推動捷運紫線及整體捷運路網建設。

台中市政府今天發布新聞稿表示，中市捷運工程局日前已依交通部鐵道局民國114年10月22日審查意見，完成捷運紫線可行性研究修正報告，針對國產化推動、捷運路線銜接及營運模式等議題補充相關說明，並依程序再次提送交通部審議。

捷工局長蘇瑞文表示，北屯、太平、大里及霧峰等地區近年人口快速成長，通勤與生活交通需求明顯增加，但鐵路及台74線以東區域，與捷運系統連結仍有不足；捷運紫線目的在補足台中市區東側捷運服務缺口，強化南北向公共運輸機能，提升整體運輸效率。

蘇瑞文說明，紫線路線北起銜接捷運綠線延伸G1站（松竹路一段與軍福十六路交叉口），向南行經祥順路、太平區中山路、永義路，並於永義路與太平路口與捷運藍線延伸太平段轉乘，續行永平路、太提西路、立仁路、立元路，於德芳南路與國光路口與機場捷運線（橘線）轉乘。

此外，紫線最南端銜接文心南路與建國南路口，與台鐵及捷運大慶站轉乘，串聯捷運綠線、藍線、橘線及台鐵系統，逐步形塑完整環狀捷運路網。

捷工局說明，紫線採中運量捷運系統規劃，路線全長約16.3公里，規劃設置16座高架車站，未來可有效服務市區東側通勤人口，分擔主要幹道交通壓力，並促進沿線地區整體發展。

蘇瑞文說，市府將持續配合中央審查機制，滾動檢討並修正相關規劃內容，並與交通部保持密切合作，推動捷運紫線及整體捷運路網建設。

機場捷運 交通部 台中市

