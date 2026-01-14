台中汙水接管戶數突破32萬戶 六都處理率成長幅度第一

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市推動汙水下水道用戶接管工程，總接管戶數截至去年11月底已突破32萬戶大關，水利局統計，自2019年至2025年11月底，台中市新增接管戶數達14萬7669戶，年平均新增超過2萬戶，汙水處理率成長幅度達26.66%，位居六都第一。

水利局長范世億表示，「汙水用戶接管倍增計畫」，優先於福田、水湳、文山等人口密集區推動分支管網及接管工程，同步擴及豐原、大里、太平及台中港特定區等原縣區，有效縮短城鄉差距，目前全市總接管戶數已達32萬930戶，預估到2027年可累計達35萬戶，年均接管戶數將創下歷任市長新高紀錄。

范世億指出，為守護大台中地區飲用水水源水質，市府透過優化補助措施、創新融資方案及公私協力等多元策略，已於今年啟用谷關水資源回收中心，完成大甲溪水源保護區整治的最後一塊拼圖。此外，內政部於今年10月21日核定烏日水資源回收中心興建計畫，市府已完成地價款撥付，為後續工程推動奠定穩固基礎。

在補助措施方面，市府持續優化相關方案，包括地面層既有化糞池廢除補助每套上限2萬元、貸款手續費補助最高5000元、中低收入戶及低收入戶最高補助15萬元，並將地下層化糞池廢除補助調升至6.5萬至15萬元，補助金額創新高。同時，水利局媒合元大、玉山及台中商銀等金融機構，推出全國首創的接管融資專案，有效減緩民眾資金負擔。

針對推動難度最高的後巷接管工程，水利局則透過公私協力與環境美化策略，將原本陰暗雜亂的巷弄，轉變為乾淨明亮的友善生活空間，實質提升市民生活品質。

