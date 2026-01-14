別了海牛校長！彰化海牛文化保存者魏清水獲頒褒揚狀追念

彰化縣傳統知識與實踐「海牛文化」保存者魏清水1月3日因病辭世，享年57歲，彰化縣長王惠美今天親赴告別式，頒發褒揚狀追念其長年投入台灣海牛文化保存的貢獻，並表示縣府將會延續其精神傳承海牛文化。

全台唯一「芳苑潮間帶牛車採蚵文化」海牛文化2016年登錄為彰化縣無形文化資產，並於2020年重新登錄為傳統知識與實踐類別，為全國第4個登錄為「傳統知識與實踐類」的無形文化資產，魏清水是這項傳統文化的象徵性人物與重要推手。

魏清水早年北上工作，2002回到家鄉彰化芳苑，因不捨童年記憶中的海牛逐漸退場，積極向耆老請教海牛飼養、訓練與牡蠣養殖技術，組建「芳苑海牛車隊」後接續成立全台唯一「海牛學校」，從一人一牛開始，不僅堅持每日採草餵牛、牛車載蚵的傳統勞作模式，更將漁業技能轉化為環境教育體驗，引導大眾參與潮間帶文化，致力推廣無形文化資產。

魏清水致力推廣牛車採蚵文化，即便面臨環境變遷與疫情衝擊，仍堅持理想，強調「沒有文化扎根，產業無法長久」。他成立了「海牛學校」，將推廣範圍擴大，讓更多民眾能實際體驗採牧草養牛、牛車載蚵的傳統生活，期盼能延續這項傳統知識的生命力，展現對家鄉及土地的熱愛。

彰化文化局表示，海牛校長魏清水一生致力於守護這片潮間帶，對海牛文化的貢獻與精神將永遠銘刻在彰化的文化史冊中，成為後世傳承與學習的典範。縣府今年也向文化部申請C類補助，針對「芳苑潮間帶牛車採蚵海牛文化」辦理保存維護計畫，針對相關困境提出相因應保存維護策略，未來將持續於文化資產保存、活化與推廣上努力。