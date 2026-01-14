台中綠美圖躍上國際視野 開館滿月吸引逾30萬人進館

台中綠美圖昨天開館滿月，以獨特的市立圖書館與市立美術館共構特色，首月吸引逾30萬人次入館。近日國際知名建築與設計媒體 Dezeen 將綠美圖列入2025年全球10座最受矚目的博物館與美術館之一，也讓台中的城市文化能量被更多國際媒體看見。

台中市文化局長陳佳君表示，台中綠美圖致力讓藝術、知識、公園與城市景觀在此交會，打造一座開放且貼近市民日常的新生活空間，去年12月13日開幕，至今已吸引逾30萬參訪人次，也有超過百組學校、藝文團體及機關預約導覽參訪，獲市民熱烈迴響。

中美館館長賴依欣說，中美館不僅著力於藝術內容的策劃，更希望以觀眾為核心，持續優化參觀動線、觀眾服務與導覽規劃。除了開館首展「萬物的邀約」，教育推廣計畫「角落任務 Play Space Plug-in」及典藏教育展「庫房裡的光」也深受各年齡層觀眾喜愛。同時，中美館透過講座與公眾活動等多元形式讓觀眾親身參與，並持續拓展不同族群的場館體驗。

中市圖館長曾惠君說，新總館以人為本，將多數空間留給民眾使用，結合紙本與數位館藏，營造舒適、友善的閱讀環境。「數位光境」整合多元數位資源與高階設備，打造創客基地。開館首展「世界的索引」頗受好評，青少年與兒童主題書展邀請在地孩子共創，從同儕視角分享成果，並帶動親友觀展，吸引更多民眾親近閱讀。