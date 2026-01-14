貓羅溪年年淹 南投市包尾、振興堤防延宕10年後重啟

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市貓羅溪旁大眾汽車駕訓班低窪區，連續兩年嚴重淹水，汽機車不及移走滅頂。圖／本報資料照片
南投市貓羅溪旁大眾汽車駕訓班低窪區，連續兩年嚴重淹水，汽機車不及移走滅頂。圖／本報資料照片

南投市貓羅溪兩岸低窪地區近年屢遭水患，去年7月豪雨造成溪水暴漲，國道3號多輛汽機車泡水，地方直指河道淤積嚴重、包尾與振興河段堤防未完成，是淹水主因。經濟部水利署已決定重啟延宕多年的包尾、振興堤防計畫，盼從根本改善防洪問題。

陳姓市民說，只要颱風或強降雨來襲，貓羅溪水位迅速升高，低窪地區首當其衝，「淹水淹到麻木」，多年來狀況反覆，卻始終未見明顯改善。居民也反映，河道長期淤積，使通洪能力下降，加上部分河段缺乏完整堤防，外水一漲就溢淹。

縣府與第三河川分署盤點，已將南崗大橋至軍功橋，以及76號快速道路聯絡道至南崗大橋之間的河道，列為兩大優先清疏區段。清疏原則以確保排水箱涵通順、降低外水位及避免再度淤積為核心，同時建請水利署增加預算，並補強移動式抽水設備，作為短期應變措施。

南投市公所表示，除了疏浚與抽水外，市民掛心超過十年的堤防興建案，終於迎來關鍵的進展。過去「包尾與振興堤防」延長案，曾因土地徵收難度高等因素暫停，但近年極端氣候，豪大雨總是來得又急又快，光靠現有的防護只是治標不治本。

根據最新的「中央管流域整體改善與調適計畫」，水利署已決定重啟包尾與振興堤防延長工程。依最新規畫，振興堤防延長改善工程，將在斷面34左岸轉彎河段興建約230公尺堤防；包尾堤防延長工程，則規畫250公尺緩坡式土堤，並配合約1500公尺河道整理與疏浚，擴大通水斷面，提升整體防洪能力。

南投市長張嘉哲說，去年7月強降雨造成包尾地區再度受災，成為促使計畫重啟的重要關鍵。近日將召開說明會，向居民說明工程內容與時程，並蒐集地方意見。

張嘉哲表示，堤防工程是長期治水的核心，仍需地方居民支持與配合土地協調，才能順利推動，讓貓羅溪告別「逢雨必淹」，還給鄉親安心生活的環境。

貓羅溪低窪地段的大眾駕訓班位於，近年常因颱風豪雨淹大水，造成民眾汽機車等財物損失。本報資料照
貓羅溪低窪地段的大眾駕訓班位於，近年常因颱風豪雨淹大水，造成民眾汽機車等財物損失。本報資料照

南投 水利署 強降雨

