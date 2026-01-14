帶動海線發展！台中港特定區計畫通盤檢討5場說明會

台中市政府今年起推動「變更台中港特定區計畫（第四次通盤檢討）案」及「擬定台中港特定區計畫細部計畫案」為期30天的公開展覽，1月16、19、26、28日分別在沙鹿、清水、大肚、梧棲及龍井等區公所舉行5場說明會。

台中港特定區計畫自最早期實施至今已逾五十年，是台灣引進整體規劃藍圖式都市計畫的先行案例，目前進行第四次通盤檢討，長年受到都市計畫法規限制、公設保留地過多、缺乏徵收與開發，以及涉及中央與地方權責協調，導致地方發展受阻，土地無法有效利用。雖經多次通盤檢討及推動解編，但複雜的審議程序與地主期待落差，使得議題持續困擾當地發展，近期台中市府正透過第四次通盤檢討與「雙港核心」願景，此計畫被視為解鎖多年發展瓶頸、重新激活特定區發展活力的關鍵契機。

都市發展局局長李正偉指出，台中港特定區計畫涵蓋面積廣達約1萬9669公頃，是海線最重要的區域發展藍圖，長期被視為台中打造「雙港核心」的關鍵策略區。

針對目前都市發展背景與時空環境變遷，李正偉表示，前次通盤檢討已在100年起分階段實施，至今都市與港區發展面臨新的政策機會與實務需求，包括「雙港門戶策略區」定位、建設資源投入、人口結構變化及產業布局等，都促使本次再度全面檢討計畫內容，以符合未來發展趨勢，及更有效落實都市計畫執行與管理。

本次通盤檢討內容除涵蓋土地使用及公共設施調整外，如高美濕地及麗水漁港週邊劃設遊憩服務用地、學校與公園用地適度配置等，並同步辦理都市計畫重製、樁位疑義處理及細部計畫與主計畫分離等程序簡化措施，以提高行政效率及地方自治彈性，強化公共設施機能，逐步邁向「雙港核心」發展願景，帶動海線整體繁榮。

都市發展局強調，任何公民或團體於公開展覽期間均可以書面提出意見，內容包含姓名資料、建議事項、變更理由及地籍圖說等資料，供都市計畫委員會後續審議參考。