聽新聞
0:00 / 0:00

中興新村活化…到「省主席官邸」用餐 預計3月開張

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
省主席官邸將轉型為餐廳，預計3月營運。圖／國發會提供
省主席官邸將轉型為餐廳，預計3月營運。圖／國發會提供

國發會推動中興新村活化邁出關鍵一步，首件國有房地標租案順利決標，由知達開發公司以月租6萬8000元得標，承租省主席官邸及毗鄰省府宿舍，預計今年3月營運，中興新村從空間保存走向實質營運。

國發會首次標租標的為光華路93號省主席官邸及光華路99號宿舍，總面積約830坪，國發會指定作為餐廳用途。得標的知達開發公司，是國立台灣工藝研究中心「知達會館」的營運業者。依契約規定，除每月固定租金6萬8000元外，營運後若雙月營業額超過230萬元，超出部分須提撥3%回饋國發會，建立兼顧公共收益與民間經營彈性的模式。

省主席官邸環境清幽，主建築為兩層樓木造建築，周邊草坪廣闊、老樹成蔭；毗鄰宿舍則曾由工研院作為青年創業孵化基地，已有基礎整修。知達開發公司表示，官邸外觀將全面遵守文化景觀規定，營運內容則會融入歷屆省主席特色與省府歷史文化。

未來官邸一樓以較平價的商業午晚餐為主，二樓規劃為包廂空間，走較高端路線，庭園區則發展為庭園咖啡；另一間宿舍將交由中興創生育成村培育的青年團隊經營下午茶咖啡與選物販售，導入地方創生能量。

國發會指出，中興新村處於空間與人文再造的關鍵時刻，透過分期釋出前省府宿舍老屋，引入民間投資，逐步轉型為結合文化、餐飲、旅宿與運動產業的多元聚落。陸續推出3批國有房地標租案，首批聚焦省主席官邸及主管宿舍，定位為融合歷史記憶與現代美學的精緻餐飲空間，並結合休閒餐飲與地方創生平台。

第2批釋出12戶宿舍，規劃發展為具中興新村風格的旅宿聚落；第3批以青少年活動中心與羽球館為核心，導入運動休閒機能，拓展聚落產業，盼吸引更多人潮走進中興新村，體驗慢活生活與文化底蘊。

中興新村 官邸

延伸閱讀

國發會地方創生年節商品型錄出爐 送禮也能挺青年

俄軍證實「極音速飛彈」大規模打擊烏克蘭 報復無人機襲普亭官邸

美軍斬首委國政權「裡應外合」內幕曝光！行動前川普送1句祝福

俄羅斯稱普亭官邸遭烏無人機襲擊 美官員質疑目標為軍事設施

相關新聞

中興新村活化…到「省主席官邸」用餐 預計3月開張

國發會推動中興新村活化邁出關鍵一步，首件國有房地標租案順利決標，由知達開發公司以月租6萬8000元得標，承租省主席官邸及...

「花甲」取景地遭拆！大肚百年古厝爆糾紛 地主擺棺材控建商吃人夠夠

台劇「花甲男孩轉大人」父子爭吵經典巷弄場景、台中市大肚區洪姓家族「燉煌家」百年古厝爆發拆除糾紛。洪姓地主指控，古厝占地5...

曾被柯文哲稱讚 「寒冬圍爐千人饗宴」邁入第12屆…募款辛苦恐縮水

經濟弱勢民眾年年增加，捐款人數逐年遞減，財團法人快樂天堂基金會「寒冬圍爐、千人饗宴」半個月後開桌，善款缺口逾200萬元，...

薰衣草森林九九峰園區3月營運 年前徵才薪資上看5萬元

薰衣草森林集團旗下位於台中北屯區的心之芳庭婚宴會館去年結束營業，將以「薰衣草森林南投九九峰園區」全新面貌重新開幕。薰衣草...

豐原醫院暨醫療群健康防護網 醫院和診所合作守護社區

衛福部豐原醫院今天舉辦「豐原醫院暨醫療群共築山城健康防護網」活動，邀永康豐原醫療群、安康醫療群及后里醫療群等三大醫療群齊...

2026中台灣燈會「驚蟄界」強勢回歸 5米白馬、雨林奇境2月15日震撼點燈

2026中台灣燈會將在2月15日小年夜在台中中央公園璀璨點燈，其中曾打造「2023魔盒世界」及「2024龍之異次元」話題...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。