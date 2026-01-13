台中大肚百年古厝遭拆地主抗議 爆發土地與通行權爭議

曾因電視劇《花甲男孩轉大人》成為熱門打卡景點的台中市大肚區百年古厝「燉煌家」，爆發建物拆除與土地使用糾紛！洪姓地主13日出面指控建商僅購得古厝約28坪土地持分，卻在未取得全體共有人同意下，三年多前將占地約530坪的古厝強行拆除。洪姓地主近期更收到要求「自行清運建築廢棄物」的律師函，痛批建商「以小吃大」、「吃人夠夠」，憤而在自家土地上擺放空棺表達抗議。

約三年多前，位於大肚瑞井社區的「燉煌家」在清晨遭挖土機進場拆除，引發外界關注。事件涉及文化資產保存、私有財產權，以及拆除程序是否合法等多項爭議，至今仍在訴訟中。

洪姓地主指出，建商持有的土地僅占整體基地極小比例，即便後續完成土地分割，仍不得在未經全體共有人同意下，對整體地上物進行全面性破壞，相關行為已侵害其他共有人權益，家族已依法提起民事求償。

據了解，「燉煌家」為洪姓家族世居百年的祖厝，早年曾獲內政部補助作為農村公共設施活化場域，具備歷史與文化價值；該處亦是電視劇《花甲男孩轉大人》盧廣仲與蔡振南父子爭吵的經典場景，2017年戲劇播出後成為觀光打卡熱點。建物內甚至留有二戰時期彈孔遺跡，其遭拆除被認為造成難以回復的文化損失。

更令地主難以接受的是，祖厝幾近全毀後，建商於2025年11月底寄發存證信函，要求自行清理拆除後遺留的建築廢棄物。洪姓地主氣憤地說，「房子是他們拆的，能賣的磚塊運走了，卻反過來要求受害人清理廢棄物，真是吃人夠夠。」

除了古厝拆除的爭議之外，瑞井路85巷的通行權問題也成為另一焦點。該巷道屬私有道路，建商僅持有約46％持分，其餘54％仍屬洪姓家族所有，雙方未簽訂通行契約、也未支付任何對價。然而，建商已在該區推出數百戶住宅建案，施工與未來住戶進出皆仰賴該巷道作為主要聯外道路。

對此，被指控的建商目前尚未回應。台中市政府表示，該案屬私有土地及私權爭議，市府未介入民事糾紛。大肚區長楊明坤指出，瑞井里一帶多為洪姓宗族私有土地，相關爭議已進入司法程序，公所未介入處理。