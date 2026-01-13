「花甲」取景地遭拆！大肚百年古厝爆糾紛 地主擺棺材控建商吃人夠夠

台劇「花甲男孩轉大人」父子爭吵經典巷弄場景、台中市大肚區洪姓家族「燉煌家」百年古厝爆發拆除糾紛。洪姓地主指控，古厝占地530坪，建商僅買下其中28坪，三年前卻在未達成協議下，挖土機強拆，打官司，沒想到近期還收到律師函「自行清運建築廢棄物」，他氣得大罵「吃人夠夠」，並擺放一口棺材抗議；被指控的建商無回應。

台中市府表示，涉及私地私權糾紛，未介入；大肚區長楊明坤說明，當地為台中區監理所附近的瑞井里，多為洪姓同宗私有地，未介入民事訴訟糾紛。

洪姓地主說，大肚山「燉煌家」古厝為洪姓家族世居建物，早年曾獲內政部補助作為農村公共設施活化場域，建物內還保留二戰時期彈孔遺跡，具歷史與文化價值。也曾為台劇「花甲男孩轉大人」，盧廣仲與蔡振南飾演父子爭吵經典巷弄，後成為觀光打卡熱點，近年因建商連蓋2棟大樓住宅，附近老巷弄陸續拆除。

洪姓地主指出，建商僅取得古厝基地的28坪的土地持分，且後續經歷分割完成，但卻未經全體共有人同意下，在三年前僱挖土機拆古厝，已依法提起民事求償。另外，附近瑞井路85巷通行權也起爭議，該條私有道路建商僅持有約46%，其餘為洪家所有，在未簽訂任可契約下，如今卻成為新建大樓上百戶住戶的聯外通道。

洪姓地主說明，更讓他氣憤的是，在去年11月底又收到律師寄發存證信函，要求他自行清理因拆除所遺留的土石與磚塊，「房子是他們拆的，現在卻要反過來要求受害者善後，令人錯愕」。