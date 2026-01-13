快訊

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

爺孫戀夢碎！75歲李龍基揭分手真相 驚爆曾與未婚妻一同被捕

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

聽新聞
0:00 / 0:00

「花甲」取景地遭拆！大肚百年古厝爆糾紛 地主擺棺材控建商吃人夠夠

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中「燉煌家」百年古厝爆發拆古厝糾紛，圖為古厝現況。圖／洪姓地主提供
台中「燉煌家」百年古厝爆發拆古厝糾紛，圖為古厝現況。圖／洪姓地主提供

台劇「花甲男孩轉大人」父子爭吵經典巷弄場景、台中市大肚區洪姓家族「燉煌家」百年古厝爆發拆除糾紛。洪姓地主指控，古厝占地530坪，建商僅買下其中28坪，三年前卻在未達成協議下，挖土機強拆，打官司，沒想到近期還收到律師函「自行清運建築廢棄物」，他氣得大罵「吃人夠夠」，並擺放一口棺材抗議；被指控的建商無回應。

台中市府表示，涉及私地私權糾紛，未介入；大肚區長楊明坤說明，當地為台中區監理所附近的瑞井里，多為洪姓同宗私有地，未介入民事訴訟糾紛。

洪姓地主說，大肚山「燉煌家」古厝為洪姓家族世居建物，早年曾獲內政部補助作為農村公共設施活化場域，建物內還保留二戰時期彈孔遺跡，具歷史與文化價值。也曾為台劇「花甲男孩轉大人」，盧廣仲與蔡振南飾演父子爭吵經典巷弄，後成為觀光打卡熱點，近年因建商連蓋2棟大樓住宅，附近老巷弄陸續拆除。

洪姓地主指出，建商僅取得古厝基地的28坪的土地持分，且後續經歷分割完成，但卻未經全體共有人同意下，在三年前僱挖土機拆古厝，已依法提起民事求償。另外，附近瑞井路85巷通行權也起爭議，該條私有道路建商僅持有約46%，其餘為洪家所有，在未簽訂任可契約下，如今卻成為新建大樓上百戶住戶的聯外通道。

洪姓地主說明，更讓他氣憤的是，在去年11月底又收到律師寄發存證信函，要求他自行清理因拆除所遺留的土石與磚塊，「房子是他們拆的，現在卻要反過來要求受害者善後，令人錯愕」。

台中「燉煌家」百年古厝爆發拆除糾紛，洪姓地主氣到擺放一口棺材抗議。圖／洪姓地主提供
台中「燉煌家」百年古厝爆發拆除糾紛，洪姓地主氣到擺放一口棺材抗議。圖／洪姓地主提供

台中市 建物 律師 廢棄物

延伸閱讀

土方之亂變房市核彈？ 李同榮：房價恐加速下跌「硬著陸」

台中北屯首見讓利價 富華創新「澐光」3字頭受矚目

半個月2度出包！台鐵彰化、大肚號誌故障 3平交道卡關惹民怨

新成屋保固期幾年？地震後牆壁裂縫、浴室漏水…建商保固期過了怎辦？1周內快這樣做

相關新聞

「花甲」取景地遭拆！大肚百年古厝爆糾紛 地主擺棺材控建商吃人夠夠

台劇「花甲男孩轉大人」父子爭吵經典巷弄場景、台中市大肚區洪姓家族「燉煌家」百年古厝爆發拆除糾紛。洪姓地主指控，古厝占地5...

曾被柯文哲稱讚 「寒冬圍爐千人饗宴」邁入第12屆…募款辛苦恐縮水

經濟弱勢民眾年年增加，捐款人數逐年遞減，財團法人快樂天堂基金會「寒冬圍爐、千人饗宴」半個月後開桌，善款缺口逾200萬元，...

薰衣草森林九九峰園區3月營運 年前徵才薪資上看5萬元

薰衣草森林集團旗下位於台中北屯區的心之芳庭婚宴會館去年結束營業，將以「薰衣草森林南投九九峰園區」全新面貌重新開幕。薰衣草...

豐原醫院暨醫療群健康防護網 醫院和診所合作守護社區

衛福部豐原醫院今天舉辦「豐原醫院暨醫療群共築山城健康防護網」活動，邀永康豐原醫療群、安康醫療群及后里醫療群等三大醫療群齊...

2026中台灣燈會「驚蟄界」強勢回歸 5米白馬、雨林奇境2月15日震撼點燈

2026中台灣燈會將在2月15日小年夜在台中中央公園璀璨點燈，其中曾打造「2023魔盒世界」及「2024龍之異次元」話題...

影／搶春節商機 「台中百工百業博覽會」將吸10萬民眾 現場還吃鐵板燒

搶攻春節前消費商機，台中市商業會集結旗下138個公會16日到19日在台中國際會展中心舉辦「台中百工百業博覽會」，總計有7大主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。