曾被柯文哲稱讚 「寒冬圍爐千人饗宴」邁入第12屆…募款辛苦恐縮水

經濟弱勢民眾年年增加，捐款人數逐年遞減，財團法人快樂天堂基金會「寒冬圍爐、千人饗宴」半個月後開桌，善款缺口逾200萬元，基金會今感謝員榮醫療體系認捐30桌，並期待有更多公益團體、公司企業和善心人士響應，提前請弱勢民眾吃一頓溫暖年菜。

快樂天堂基金會「寒冬圍爐、千人饗宴」邁入第十二年，招待彰化縣低收入戶、貧困獨居老人、街友及邊緣戶用餐，每年都有居住彰化縣邊界的南投、台中市弱勢民眾來享用。快樂天堂基金會董事長、彰化縣議員張雪如曾任民眾黨彰化縣黨部主任委員，4年前邀請當時黨主席柯文哲參觀籌辦過程，柯文哲稱讚張雪如實踐民眾黨關懷鄉土與弱勢的理念。

今年活動仍借用彰化縣社頭果菜市場辦桌，每桌餐費預定5千元。張雪如今表示，第一屆「寒冬圍爐，千人饗宴」招待約1200名弱勢民眾，第二屆約1800人，人數年年增加，去年約3千人，席開300桌，但台灣經濟景氣沒上升，基金會募款一年比一年困難，今年可能縮水辦250桌。

張雪如說，募款艱難中，基金會感謝員榮醫療體系雪中炭，率先認捐30桌，另有小額捐款進來，認捐桌次緩慢增加中，圍爐晚會將送贈禮券、電視等摸彩品、紀念品，需要社會各界善心人士與企業的愛心捐助，目前善款缺口逾200萬元，若達不到預期目標，禮券金額可能無法像去年每人200元，至於減多少要看捐款狀況。

快樂天堂基金堂預估動員600名志工到場服，從布置場地、引導入席、餐點服務到貼心陪伴，未來基金會持續秉持「陪伴弱勢、溫暖社會」的宗旨，結合更多社會力量，讓寒冬不再寒冷，讓希望與愛心在社會中持續發光。