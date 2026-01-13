母子都洗腎生活清貧卻領不到生活津貼 彰化溪湖警方和志工送暖

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖警分局志工中隊埔心分隊募集物資慰問轄區內弱勢家庭。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔心鄉52歲黃姓鄉民全職照顧罹病父母多年，積欠卡債300多萬元，誤信「友人」協助低利率貸款償還債務，變成貸款買休旅車的人頭戶，名下有動產導致喪失中低收入戶資格，基層員警發現他家生活清貧，通報溪湖警分局和警察志工今前往關懷。

又到歲末送暖時節，彰化縣溪湖警分局警察志工中隊埔心分隊募集物資，今在埔心派出所集合，隨後分往埔心與舊館兩派出所轄區的7個弱勢家庭，分送白米、泡麵、罐頭、醬油、沙拉油、棉被，及每戶紅包2千元。

溪湖警察志工中隊、埔心分隊到黃姓鄉民住處，埔心分隊長徐劉惠蘇說到為黃姓鄉民母子奔走，仍無法通過中低收入戶資格審核，感同身受不禁哽咽。黃姓鄉民感謝徐劉惠蘇和分局長蔡宏澤、警察志工的關懷，並表示，大家都盡力了，只因他名下有一輛休旅車，目前「卡」官司未解，這輛車讓他家無法取得政府補助生活津貼。

黃姓鄉民表示，他全職照顧罹病父母，靠弟弟工作養家，生活和醫療費用不夠時他刷卡借款支應，累積卡債逾300萬元，去年1名朋友稱可協助低利率貸款清償部分卡債，他信以為真提供身分證件和金融帳戶，未料名下多一輛休旅車但沒拿到什麼貸款可還卡債。

黃姓鄉民又表示，全職照顧父母近20年，他沒留意自身高血壓，結果傷害腎臟必須洗腎，他的父親去世後，母親因糖尿病也洗腎，弟弟的家計負擔更重。

溪湖警分局長蔡宏澤說，員警訪查轄區居民，找到真正需要幫助的人，落實「警察是人民保母」的服務精神，溪湖警分局除關懷弱勢民眾，也加強重要節日工作，掌握治安平穩、交通順暢、民眾安心的三大主軸，給人民安全快樂的歲末新春生活。

彰化縣溪湖警分局長蔡宏澤和志工中隊埔心分隊慰問轄區內弱勢家庭。記者簡慧珍／攝影

