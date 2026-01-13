母子都洗腎生活清貧卻領不到生活津貼 彰化溪湖警方和志工送暖

彰化縣埔心鄉52歲黃姓鄉民全職照顧罹病父母多年，積欠卡債300多萬元，誤信「友人」協助低利率貸款償還債務，變成貸款買休旅車的人頭戶，名下有動產導致喪失中低收入戶資格，基層員警發現他家生活清貧，通報溪湖警分局和警察志工今前往關懷。

又到歲末送暖時節，彰化縣溪湖警分局警察志工中隊埔心分隊募集物資，今在埔心派出所集合，隨後分往埔心與舊館兩派出所轄區的7個弱勢家庭，分送白米、泡麵、罐頭、醬油、沙拉油、棉被，及每戶紅包2千元。

溪湖警察志工中隊、埔心分隊到黃姓鄉民住處，埔心分隊長徐劉惠蘇說到為黃姓鄉民母子奔走，仍無法通過中低收入戶資格審核，感同身受不禁哽咽。黃姓鄉民感謝徐劉惠蘇和分局長蔡宏澤、警察志工的關懷，並表示，大家都盡力了，只因他名下有一輛休旅車，目前「卡」官司未解，這輛車讓他家無法取得政府補助生活津貼。

黃姓鄉民表示，他全職照顧罹病父母，靠弟弟工作養家，生活和醫療費用不夠時他刷卡借款支應，累積卡債逾300萬元，去年1名朋友稱可協助低利率貸款清償部分卡債，他信以為真提供身分證件和金融帳戶，未料名下多一輛休旅車但沒拿到什麼貸款可還卡債。

黃姓鄉民又表示，全職照顧父母近20年，他沒留意自身高血壓，結果傷害腎臟必須洗腎，他的父親去世後，母親因糖尿病也洗腎，弟弟的家計負擔更重。

溪湖警分局長蔡宏澤說，員警訪查轄區居民，找到真正需要幫助的人，落實「警察是人民保母」的服務精神，溪湖警分局除關懷弱勢民眾，也加強重要節日工作，掌握治安平穩、交通順暢、民眾安心的三大主軸，給人民安全快樂的歲末新春生活。