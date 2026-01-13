薰衣草森林九九峰園區3月營運 年前徵才薪資上看5萬元

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
因應景氣波動，勞動力發展署中彰投分署自今年1月14日至2月6日，在彰化、員林及南投三地舉辦7場徵才活動。圖／勞動力發展署中彰投分署提供
薰衣草森林集團旗下位於台中北屯區的心之芳庭婚宴會館去年結束營業，將以「薰衣草森林南投九九峰園區」全新面貌重新開幕。薰衣草森林九九峰園區預計今年3月營運，業者將在南投地區小型聯合徵才中，釋出店長、咖啡師、公關、導覽及外場管理等職缺薪資上看5萬元，把握農曆年前招募人手。

因應景氣波動，勞動力發展署中彰投分署自今年1月14日至2月6日，在彰化、員林及南投三地舉辦7場徵才活動，共邀集22家企業，釋出逾300個職缺。半導體與高科技製造業需求最多，合晶科技、矽品精密招募工程師與設備維修人員，薪資上看6萬元，並提供新人訓練及久任獎金。

彰化就業中心自1月22日至2月6日推出4場系列徵才活動，集結車用電子與智慧製造等重點產業，釋出超過200個職缺，薪資4萬至6萬元不等。部分活動現場還發送開運春聯，為求職民眾增添年節好彩頭。

中彰投分署也說，服務業方面薰衣草森林九九峰園區及全聯福利中心提供管理及基層職缺，搭配培訓與晉升制度；員林地區的正新輪胎、富強輪胎、天工精密等傳統製造業則持續擴大技術與管理職缺，透過現場媒合協助民眾年前順利上工。

