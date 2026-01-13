快訊

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

台中市議會1月20日召開臨時會 聚焦營養午餐、廚餘

中央社／ 台中13日電

台中市議會今天召開程序委員會，將在1月20至28日召開臨時會。除進行市府總預算凍結案的報告，專案報告則聚焦營養午餐廚餘、垃圾等議題討論。

台中市議會今天召開程序委員會討論第7次臨時會的議事日程，將在1月20至28日召開，依照慣例臨時會召開1天專案報告。程序委員會通過此次的臨時會議程為召開3天大會、2天委員會及1天法規委員會。

程序委員會決定的5個專案報告為禁用廚餘餵豬政策對台中市的衝擊以及市府的因應對策與執行現況；營養午餐免費實施的經費、期程及各校補助的標準等；文山垃圾掩埋場太空包清理；台中港務分公司盈餘回饋金問題；市府附帶決議專案報告。

經發局、農業局、數位發展局及環保局等局處有28項總預算凍結案，也會在臨時會中報告，將先討論不具爭議性的23項列入專案報告，具爭議性的經發局振興經濟計畫，以及農業局花博外埔園區的維護管理及促參費用等，則列入定期會再討論。

台中市 廚餘 營養午餐 總預算

延伸閱讀

禁廚餘陣痛期 新北加碼轉用飼料及設備補助 助豬農轉型

新北營養午餐藍綠掀戰 蘇巧慧：不只要免費、還要高品質

黃偉哲跟進營養午餐稱潘朵拉盒子 他曝這1事才被點財政惡化

北市稱李四川是免費營養午餐推手 劉和然：不為政治草率承諾

相關新聞

北北基桃決議墊付TPASS 台中市交通局：還在等中央同意代墊

今年度中央總預算卡關，通勤月票TPASS面臨斷炊，北北基桃地方政府已決議先行墊付。台中市政府今天表示，中彰投苗TPASS...

薰衣草森林九九峰園區3月營運 年前徵才薪資上看5萬元

薰衣草森林集團旗下位於台中北屯區的心之芳庭婚宴會館去年結束營業，將以「薰衣草森林南投九九峰園區」全新面貌重新開幕。薰衣草...

豐原醫院暨醫療群健康防護網 醫院和診所合作守護社區

衛福部豐原醫院今天舉辦「豐原醫院暨醫療群共築山城健康防護網」活動，邀永康豐原醫療群、安康醫療群及后里醫療群等三大醫療群齊...

2026中台灣燈會「驚蟄界」強勢回歸 5米白馬、雨林奇境2月15日震撼點燈

2026中台灣燈會將在2月15日小年夜在台中中央公園璀璨點燈，其中曾打造「2023魔盒世界」及「2024龍之異次元」話題...

影／搶春節商機 「台中百工百業博覽會」將吸10萬民眾 現場還吃鐵板燒

搶攻春節前消費商機，台中市商業會集結旗下138個公會16日19日在台中國際會展中心舉辦「台中百工百業博覽會」，總計有7大...

台電取消路燈半價優惠基層公所跳腳 要求中央先補助紓困

台電行文通知各鄉鎮市公所，自今年起取消路燈電費半價優惠，理由是今年度預算遭立法院刪除，彰化縣鄉鎮市路燈費用支出增加300...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。