台中市議會1月20日召開臨時會 聚焦營養午餐、廚餘

台中市議會今天召開程序委員會，將在1月20至28日召開臨時會。除進行市府總預算凍結案的報告，專案報告則聚焦營養午餐、廚餘、垃圾等議題討論。

台中市議會今天召開程序委員會討論第7次臨時會的議事日程，將在1月20至28日召開，依照慣例臨時會召開1天專案報告。程序委員會通過此次的臨時會議程為召開3天大會、2天委員會及1天法規委員會。

程序委員會決定的5個專案報告為禁用廚餘餵豬政策對台中市的衝擊以及市府的因應對策與執行現況；營養午餐免費實施的經費、期程及各校補助的標準等；文山垃圾掩埋場太空包清理；台中港務分公司盈餘回饋金問題；市府附帶決議專案報告。

經發局、農業局、數位發展局及環保局等局處有28項總預算凍結案，也會在臨時會中報告，將先討論不具爭議性的23項列入專案報告，具爭議性的經發局振興經濟計畫，以及農業局花博外埔園區的維護管理及促參費用等，則列入定期會再討論。