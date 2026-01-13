豐原醫院暨醫療群健康防護網 醫院和診所合作守護社區

衛福部豐原醫院今天舉辦「豐原醫院暨醫療群共築山城健康防護網」活動，邀永康豐原醫療群、安康醫療群及后里醫療群等三大醫療群齊聚交流，今天活動有51家診所、61位醫師參加，豐原醫院與診所之間緊密且穩定合作，為台中山城地區打造完整的社區健康防護網。

衛福部豐原醫院深耕在地已逾40年，面對醫療環境變遷與高齡化社會所帶來的慢性病與重症醫療需求，持續深化與診所間的醫療聯盟，強化分級醫療的分工與銜接。

豐原醫院表示，透過醫療群合作模式，診所負責第一線照護與健康管理，醫院提供專科醫療與重症支援，民眾在熟悉的社區即可完成初步診療，必要時也能順利銜接醫院資源，減少轉診等待與長途就醫的不便。豐原醫院指出，民國114年雙向轉診累計已逾一萬人次，讓民眾在就醫過程中實際感受到醫療服務的可近性、便利性與完善性。

豐原醫院表示，目前醫療群合作涵蓋醫院多項專科，持續將專科醫療資源導入社區基層院所，讓民眾在基層診所即可接受初步診療與健康照護，當需要進一步檢查或治療時，可經由醫師進行「雙向轉診」，銜接至合適的醫院，治療完成後再回到原診所持續追蹤，確保醫療照護不中斷，並落實分級醫療政策。