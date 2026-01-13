快訊

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

2026中台灣燈會「驚蟄界」強勢回歸 5米白馬、雨林奇境2月15日震撼點燈

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
策展團隊策展的「2023魔盒世界」燈區，創下中台灣燈會觀賞人次紀錄。圖／台中市政府提供
策展團隊策展的「2023魔盒世界」燈區，創下中台灣燈會觀賞人次紀錄。圖／台中市政府提供

2026中台灣燈會將在2月15日小年夜在台中中央公園璀璨點燈，其中曾打造「2023魔盒世界」及「2024龍之異次元」話題燈區的台中市建設局高人氣策展燈區，今年策展團隊重磅再度回歸操刀，全新情境式打造「驚蟄界」燈區，邀請民眾走進一場融合自然、生態、藝術與文化的奇幻異世界冒險，未演先轟動。

建設局長陳大田說，建設局連三年以「異世界敘事」結合「沉浸式體驗」打造燈會亮點，持續刷新民眾對燈會的想像。今年「驚蟄界」取意二十四節氣中象徵春雷乍響、萬物甦醒的「驚蟄」，以「春雷喚醒大地、生命重新萌生」為創作核心，透過工藝、花藝、多媒材裝置及聲光效果的交織，營造層次豐富、宛如雨林般的沉浸式展演空間。

陳大田指出，燈區規畫多元互動式情境展演，包含隨時間變化的雨林光影、象徵古文明意象的藝術裝置，以及以精緻工藝手法詮釋自然紋理的藝術景觀，透過視覺、聽覺與空間動線層層鋪陳，引領遊客在探索過程中感受春天帶來的希望與感動。

建設局說明，「驚蟄界」展區入口特別打造高5公尺的「白馬」藝術裝置，以鐵件工藝結合織帶等多元媒材型塑巨型馬首，搭配層層光影設計，日夜呈現截然不同的視覺風貌。展區周邊同步營造沉浸式光環境，沿途以火把燈鋪陳氛圍轉換，奇幻色彩在樹木間流動，彷彿森林甦醒，帶來迷離而震撼的感官體驗。

建設局指出，2026中台灣燈會集結市府5個機關，打造7大主題燈區，展現跨域合作的城市創意能量，活動將於2月15日小年夜點燈，至3月3日元宵節閉幕（除夕休展）。其中建設局「驚蟄界」燈區位於僑大八街與經貿五路側，占地約1.72公頃，為中央公園內不可錯過的重點展區。

策展團隊策展的「2024龍之異次元」話題燈區。圖／台中市政府提供
策展團隊策展的「2024龍之異次元」話題燈區。圖／台中市政府提供
中台灣燈會超人氣策展團隊回歸，建設局「驚蟄界」2月15日震撼登場，圖為示意圖。圖／台中市政府提供
中台灣燈會超人氣策展團隊回歸，建設局「驚蟄界」2月15日震撼登場，圖為示意圖。圖／台中市政府提供
中台灣燈會超人氣策展團隊回歸，建設局「驚蟄界」以全新情境式展演推出，2月15日震撼登場，圖為示意圖。圖／台中市政府提供
中台灣燈會超人氣策展團隊回歸，建設局「驚蟄界」以全新情境式展演推出，2月15日震撼登場，圖為示意圖。圖／台中市政府提供

台灣燈會 驚蟄 小年夜 台中市

延伸閱讀

路平燈亮水溝通！台中市全面更換為LED路燈　年省8000萬度電

台中一中商圈鬧區道路工程到年底 民代擔心會有交通黑暗期

年末活動多配合交通需求 中市環中路北向路平延至明年1月施工

紓解台中高鐵瓶頸！高鐵三路聯外橋改善 升級為雙向4車道全新通車

相關新聞

北北基桃決議墊付TPASS 台中市交通局：還在等中央同意代墊

今年度中央總預算卡關，通勤月票TPASS面臨斷炊，北北基桃地方政府已決議先行墊付。台中市政府今天表示，中彰投苗TPASS...

薰衣草森林九九峰園區3月營運 年前徵才薪資上看5萬元

薰衣草森林集團旗下位於台中北屯區的心之芳庭婚宴會館去年結束營業，將以「薰衣草森林南投九九峰園區」全新面貌重新開幕。薰衣草...

豐原醫院暨醫療群健康防護網 醫院和診所合作守護社區

衛福部豐原醫院今天舉辦「豐原醫院暨醫療群共築山城健康防護網」活動，邀永康豐原醫療群、安康醫療群及后里醫療群等三大醫療群齊...

2026中台灣燈會「驚蟄界」強勢回歸 5米白馬、雨林奇境2月15日震撼點燈

2026中台灣燈會將在2月15日小年夜在台中中央公園璀璨點燈，其中曾打造「2023魔盒世界」及「2024龍之異次元」話題...

影／搶春節商機 「台中百工百業博覽會」將吸10萬民眾 現場還吃鐵板燒

搶攻春節前消費商機，台中市商業會集結旗下138個公會16日19日在台中國際會展中心舉辦「台中百工百業博覽會」，總計有7大...

台電取消路燈半價優惠基層公所跳腳 要求中央先補助紓困

台電行文通知各鄉鎮市公所，自今年起取消路燈電費半價優惠，理由是今年度預算遭立法院刪除，彰化縣鄉鎮市路燈費用支出增加300...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。