影／搶春節商機 「台中百工百業博覽會」將吸10萬民眾 現場還吃鐵板燒
搶攻春節前消費商機，台中市商業會集結旗下138個公會16日19日在台中國際會展中心舉辦「台中百工百業博覽會」，總計有7大主題展區、684個攤位，展出包括年貨、各類名產和美食和觀光旅遊等各式商品，甚至設有國際交流區，被視為是重要的產業與民生消費指標展覽，預計將吸引至10萬民眾前往。
商業會理事長謝豐享說，台中市商業會有138個公會，每一個公會都代表一個產業，所以這一次是所有的產業都參加這次的展覽，所以是百工百業博覽會。其中有建築展旅遊展、年貨大街和汽車展等7大產業展區，還有國外來的7個國家20個攤位，展出他們各國的代表性產品，每一個攤位都會推出不同的促銷和優惠，還可以抽大獎。
廠商包括知名的3點一刻、TEA TOP第一味、東順興、LN精品皮件、裕芳食品、台中仲信金鬱金香酒店和大巨人鐵板燒等今都在記者會擺攤現身，大巨人鐵板燒老闆詹永良興奮的說，這是大巨人和旗下金磚極品牛排第一次參與這樣的大型展出，他也配合在現場免費招待參觀民眾吃鐵排燒，完全把場景搬到現場，讓大家了解頂級鐵板燒的經營。
經發局專員龍明成說，這次的博覽會符合地區民生和生活，也讓市民了解我們的台中國際會展中心是最貼近民意和接地氣的展覽。
