聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市經發局專員龍明成說，這次的博覽會符合地區民生和生活，也讓市民了解我們的台中國際會展中心是最貼近民意和接地氣的展覽。
搶攻春節前消費商機，台中市商業會集結旗下138個公會16日19日在台中國際會展中心舉辦「台中百工百業博覽會」，總計有7大主題展區、684個攤位，展出包括年貨、各類名產和美食和觀光旅遊等各式商品，甚至設有國際交流區，被視為是重要的產業與民生消費指標展覽，預計將吸引至10萬民眾前往。

商業會理事長謝豐享說，台中市商業會有138個公會，每一個公會都代表一個產業，所以這一次是所有的產業都參加這次的展覽，所以是百工百業博覽會。其中有建築展旅遊展、年貨大街和汽車展等7大產業展區，還有國外來的7個國家20個攤位，展出他們各國的代表性產品，每一個攤位都會推出不同的促銷和優惠，還可以抽大獎。

廠商包括知名的3點一刻、TEA TOP第一味、東順興、LN精品皮件、裕芳食品、台中仲信金鬱金香酒店和大巨人鐵板燒等今都在記者會擺攤現身，大巨人鐵板燒老闆詹永良興奮的說，這是大巨人和旗下金磚極品牛排第一次參與這樣的大型展出，他也配合在現場免費招待參觀民眾吃鐵排燒，完全把場景搬到現場，讓大家了解頂級鐵板燒的經營。

「台中百工百業博覽會」總計有7大主題展區、684個攤位，展出包括年貨、各類名產和美食和觀光旅遊等各式商品。記者黃寅／攝影
「台中百工百業博覽會」總計有7大主題展區、684個攤位，展出包括年貨、各類名產和美食和觀光旅遊等各式商品。記者黃寅／攝影
「台中百工百業博覽會」總計有7大主題展區、684個攤位，展出包括年貨、各類名產和美食和觀光旅遊等各式商品。記者黃寅／攝影
「台中百工百業博覽會」總計有7大主題展區、684個攤位，展出包括年貨、各類名產和美食和觀光旅遊等各式商品。記者黃寅／攝影
搶攻春節前消費商機，台中市商業會集結旗下138個公會16日19日在台中國際會展中心舉辦「台中百工百業博覽會」。記者黃寅／攝影
搶攻春節前消費商機，台中市商業會集結旗下138個公會16日19日在台中國際會展中心舉辦「台中百工百業博覽會」。記者黃寅／攝影
搶攻春節前消費商機，台中市商業會集結旗下138個公會16日19日在台中國際會展中心舉辦「台中百工百業博覽會」。記者黃寅／攝影
搶攻春節前消費商機，台中市商業會集結旗下138個公會16日19日在台中國際會展中心舉辦「台中百工百業博覽會」。記者黃寅／攝影
「台中百工百業博覽會」總計有7大主題展區、684個攤位，展出包括年貨、各類名產和美食和觀光旅遊等各式商品。記者黃寅／攝影
「台中百工百業博覽會」總計有7大主題展區、684個攤位，展出包括年貨、各類名產和美食和觀光旅遊等各式商品。記者黃寅／攝影
「台中百工百業博覽會」總計有7大主題展區、684個攤位，展出包括年貨、各類名產和美食和觀光旅遊等各式商品。記者黃寅／攝影
「台中百工百業博覽會」總計有7大主題展區、684個攤位，展出包括年貨、各類名產和美食和觀光旅遊等各式商品。記者黃寅／攝影

鐵板燒 年貨大街 台中市

相關新聞

北北基桃決議墊付TPASS 台中市交通局：還在等中央同意代墊

今年度中央總預算卡關，通勤月票TPASS面臨斷炊，北北基桃地方政府已決議先行墊付。台中市政府今天表示，中彰投苗TPASS...

影／搶春節商機 「台中百工百業博覽會」將吸10萬民眾 現場還吃鐵板燒

搶攻春節前消費商機，台中市商業會集結旗下138個公會16日19日在台中國際會展中心舉辦「台中百工百業博覽會」，總計有7大...

台電取消路燈半價優惠基層公所跳腳 要求中央先補助紓困

台電行文通知各鄉鎮市公所，自今年起取消路燈電費半價優惠，理由是今年度預算遭立法院刪除，彰化縣鄉鎮市路燈費用支出增加300...

中市深耕教育家長協會送暖 贈1萬元守護清寒童求學路

台中市深耕教育家長協會攜手善心企業家，啟動「寒冬送暖清寒獎助學金」計畫，昨天頒贈學童獎助金每名1萬元，共有20校65名學...

路平燈亮水溝通！台中市全面更換為LED路燈　年省8000萬度電

台中市有26.8萬盞路燈，市府推動路燈升級，去年底完成全市鈉光燈汰換，全面更換為新式LED路燈，之後預計將舊式LED燈也...

TPASS恐斷炊？ 楊瓊瓔：別讓國人變成中央與地方夾心餅

中央總預算卡關，通勤月票TPASS面臨斷炊，北北基桃地方政府已決議先行墊付；中彰投苗TPASS的經費還可以用到1月底。國...

