影／搶春節商機 「台中百工百業博覽會」將吸10萬民眾 現場還吃鐵板燒

搶攻春節前消費商機，台中市商業會集結旗下138個公會16日19日在台中國際會展中心舉辦「台中百工百業博覽會」，總計有7大主題展區、684個攤位，展出包括年貨、各類名產和美食和觀光旅遊等各式商品，甚至設有國際交流區，被視為是重要的產業與民生消費指標展覽，預計將吸引至10萬民眾前往。

商業會理事長謝豐享說，台中市商業會有138個公會，每一個公會都代表一個產業，所以這一次是所有的產業都參加這次的展覽，所以是百工百業博覽會。其中有建築展旅遊展、年貨大街和汽車展等7大產業展區，還有國外來的7個國家20個攤位，展出他們各國的代表性產品，每一個攤位都會推出不同的促銷和優惠，還可以抽大獎。

廠商包括知名的3點一刻、TEA TOP第一味、東順興、LN精品皮件、裕芳食品、台中仲信金鬱金香酒店和大巨人鐵板燒等今都在記者會擺攤現身，大巨人鐵板燒老闆詹永良興奮的說，這是大巨人和旗下金磚極品牛排第一次參與這樣的大型展出，他也配合在現場免費招待參觀民眾吃鐵排燒，完全把場景搬到現場，讓大家了解頂級鐵板燒的經營。