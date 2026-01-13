快訊

台電取消路燈半價優惠基層公所跳腳 要求中央先補助紓困

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台電通知取消路燈電費半價優惠，鄉鎮市公所都跳腳。記者簡慧珍／攝影
台電行文通知各鄉鎮市公所，自今年起取消路燈電費半價優惠，理由是今年度預算遭立法院刪除，彰化縣鄉鎮市路燈費用支出增加300萬到1千萬元，公所無不紛紛跳腳，彰化縣鄉鎮市長聯誼會建議財劃法結果不明確之前由中央支付增加的電費，財劃法塵埃落定後請縣政府補助。

中央與立法院的財劃法攻防延燒基層路燈，台電發函鄉鎮市公所，因立法院刪除今年度經費，將取消路燈電費半價的優惠措施。彰化縣鄉鎮市公所譁然，人口約3萬人的鄉每年路燈電費從300萬元增至600萬元，彰化和員林兩市的路燈數量較多，路燈電費增加800萬元至逾千萬元，加重財政負擔。

田中鎮長蕭淑芬今表示，財劃法重新分配財源，若縣市政府分得較多經費，應該幫鄉鎮市公所支付增加的路燈電費。二林鎮長蔡詩傑說，如果財劃法已定案，縣市政府財源增多，基層路燈電費可請縣市政府部分負擔，財劃法未定案之前，經費還在中央，理應由中央協助支付基層公所的路燈一半電費。

有些鄉鎮長對中央與立法院的對峙「禍延」基層路燈電費，感到相當無奈，表示高層吵來吵去，受害的是基層，財劃法迄今未定案，負面影響已浮面，台電是國營事業單位，先前控告「黑燈」偷電，基層公所都敗訴，現在取消路燈電價一半優惠，如果上級都不伸援，基層公所只能苦吞後果。

另有鄉鎮清查「人情路燈」、「選舉路燈」，接獲台電取消路燈電費半價優惠，不禁傻眼；鎮公所表示，清查這些路燈若有實際需求也真正照亮道路，而非照「私宅大埕」，都將納入合法路燈由公帑支付電費，若電費沒半價優惠，鎮公所電費將更可觀。

彰化縣政府回應表示，中央若依據新財劃法多給縣政府統籌分配稅款130億元，但減少一般性補助款200億元，彰化縣實際財源並未增多，希望財政問題回歸專業，實事求是才能找到解方。

財劃法 立法院

