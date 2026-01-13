快訊

中市深耕教育家長協會送暖 贈1萬元守護清寒童求學路

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市深耕教育家長協會攜手善心企業家，啟動「寒冬送暖清寒獎助學金」計畫，昨天頒贈學童獎助金每名1萬元。圖／台中市深耕教育家長協會提供
台中市深耕教育家長協會攜手善心企業家，啟動「寒冬送暖清寒獎助學金」計畫，昨天頒贈學童獎助金每名1萬元，共有20校65名學童受益，為一群在病痛與貧困中掙扎，卻仍堅持向學的孩子們，送上援助與祝福。

台中市深耕教育家長協會以無私奉獻的心結合各界菁英，擔任學校與各界間的溝通與支援橋樑，協助教育環境的改善與發展，並照顧弱勢兒童。

台中市深耕教育家長協會指出，此次受助對象中，有腦瘤術後仍努力復健、渴望重返校園的鬥士；也有以醫院為家、在化療間隙堅持自學的白血病童。對於這些孩子而言，獎助學金不僅是金錢的援助，更是一種「被社會看見、被支持」的精神力量，支撐他們度過每一次痛苦的治療，穩住學習的步伐。

台中市深耕教育家長協會理事長張綉芳說，善款來自一位關注教育的企業家董娘，感謝支持，讓協會能成為孩子們的後盾。「我們看見的不只是困境，更是孩子們在逆境中展現的光芒，這分助學金是寒冬裡的炭火，溫暖了孩子，也照亮了他們前行的路。」

