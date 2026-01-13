路平燈亮水溝通！台中市全面更換為LED路燈　年省8000萬度電

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市共26.8萬盞路燈，市府預計今年底前全部更換為新式LED路燈，預計每年將節省8000萬度電、4萬噸碳排，以及1.3億元電費。圖／台中市政府提供
台中市有26.8萬盞路燈，市府推動路燈升級，去年底完成全市鈉光燈汰換，全面更換為新式LED路燈，之後預計將舊式LED燈也換成新式LED燈。市府指出，全面汰換後，每年可節省約8000萬度電，並提升3倍維修效率，整體省下的電費約1.3億元。

台中市政府今天舉行市政會議，建設局專案報告路燈升級。建設局長陳大田表示，早在2016年，台中就汰換了9.7萬盞水銀燈，市長盧秀燕上任後持續檢討相關政策，2024年訂下目標，2025年先把10.8萬盞鈉光燈換成新式LED燈，去年12月已經完成，今年則要把15萬盞舊式LED燈也全面更換。

陳大田指出，整個計畫有4大目標，第一是交通安全，把路燈亮度從12勒克斯提高到40勒克斯，照明量提升3倍；第二是永續節能，去年已經節省67%電力、2.8萬公噸碳排，之後全面汰換為新式LED燈，每年可節省8000萬度電、4萬公噸碳排，相當於2036座文心森林公園的固碳量。

陳大田說，第三個目標是提升維護效能，從原本的3天內維修，加快到24小時內修復，去年平均修復時間已降至8.73小時；最後一個目標是減輕財政負擔，新式路燈本身較耐用且省電，市府也導入民間投資，民間維修、市府支付，總體下來每年可省約1.3億元。

陳大田補充，市府結合路燈與城市風貌，比如大肚連接南屯與市區的藍色公路，以及大肚山上另外一條平行的粉紅公路，透過特殊燈光設計，讓兩條公路夜間路燈相互輝映，形成特色景點；換燈過程中農民反映燈光太亮影響農作，市府也會加裝遮光罩等設施。

盧秀燕說，路平燈亮水溝通是政府該做的基礎工程，過去常被忽略，但台中是全國第二大城市，近年新建10所學校與3大場館，各機關與公家場域都要用電，尤其面臨極端天氣，用電量非常龐大；路燈計畫每年可省下1.3億元電費，對市府財政不無小補。

盧秀燕強調，台中是全國唯一用「更換燈具」成功向環境部「溫室氣體登陸平台」申請自願減量碳權的縣市政府，相當於每年142萬棵樹的吸碳效益，非常不容易；路燈是容易被忽略的建設，但如何節約電費、減少維修成本、節能減碳、愛護環境，是城市治理的重要基礎。

台中市建設局長陳大田表示，去年底已經將全市10.8萬盞鈉光燈全部更換為新式LED燈，今年目標是把15萬盞舊式LED燈也換成新式LED燈。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，路平燈亮水溝通是基礎工程，路燈常被忽略，但更換路燈可以節約電費、節能減碳，是城市治理的重要部分。記者陳敬丰／攝影
盧秀燕 台中市

