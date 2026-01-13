快訊

同航班5行李受損！泰獅航「只賠210元」 地勤不道歉：已強烈要求不能摔

民調僅差0.6%！高雄市長初選落敗 邱議瑩：結果不盡人意我謙卑接受

黃仁勳打造「會思考的自駕AI」 L2++能解放雙手嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

TPASS恐斷炊？ 楊瓊瓔：別讓國人變成中央與地方夾心餅

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨台中市長初選參選人、立委楊瓊瓔今天到向上市場懇託。記者余采瀅攝影
國民黨台中市長初選參選人、立委楊瓊瓔今天到向上市場懇託。記者余采瀅攝影

中央總預算卡關，通勤月票TPASS面臨斷炊，北北基桃地方政府已決議先行墊付；中彰投苗TPASS的經費還可以用到1月底。國民黨台中市長初選參選人、立委楊瓊瓔表示，讓國人變成中央與地方夾心餅，這是對不起國人，呼籲中央好好溝通，將人民所需列為第一優先。

台中市政府指出，中彰投苗TPASS在中部地區廣受好評，中市府希望延續政策，整體來說，還是要靠中央籌編預算，涉及跨縣市運具整合，屬於中央的權責；中市府上周也與彰化、苗栗、南投縣府討論，目前還有剩餘預算，可以用到1月底。

楊瓊瓔表示，中央與地方政府必須要團結合作，以國人的權益為基準，用政治意圖來卡關，讓國人變成中央與地方夾心餅，這是對不起國人，呼籲中央政府要好好溝通，將人民所需為第一優先。

TPASS 楊瓊瓔

延伸閱讀

民眾黨中央委員曝內部民調支持江啟臣 楊瓊瓔：尊重、持續爭取支持

外媒報導台美關稅將降為15% 楊瓊瓔喊話「政府要將正確訊息告訴民眾」

2026台中市長誰接棒？盧秀燕首度攤牌：希望國民黨「1月底前」定案！

國民黨中央1月16日協調宜蘭縣長人選 鄭麗文親曝勝選3條件

相關新聞

北北基桃決議墊付TPASS 台中市交通局：還在等中央同意代墊

今年度中央總預算卡關，通勤月票TPASS面臨斷炊，北北基桃地方政府已決議先行墊付。台中市政府今天表示，中彰投苗TPASS...

台電取消路燈半價優惠基層公所跳腳 要求中央先補助紓困

台電行文通知各鄉鎮市公所，自今年起取消路燈電費半價優惠，理由是今年度預算遭立法院刪除，彰化縣鄉鎮市路燈費用支出增加300...

中市深耕教育家長協會送暖 贈1萬元守護清寒童求學路

台中市深耕教育家長協會攜手善心企業家，啟動「寒冬送暖清寒獎助學金」計畫，昨天頒贈學童獎助金每名1萬元，共有20校65名學...

路平燈亮水溝通！台中市全面更換為LED路燈　年省8000萬度電

台中市有26.8萬盞路燈，市府推動路燈升級，去年底完成全市鈉光燈汰換，全面更換為新式LED路燈，之後預計將舊式LED燈也...

TPASS恐斷炊？ 楊瓊瓔：別讓國人變成中央與地方夾心餅

中央總預算卡關，通勤月票TPASS面臨斷炊，北北基桃地方政府已決議先行墊付；中彰投苗TPASS的經費還可以用到1月底。國...

八仙山、武陵國家森林遊樂區設自動販賣機 賣食品和文創

林業及自然保育署台中分署為提升國家森林遊樂區整體服務品質，在八仙山及武陵國家森林遊樂區設置全新自動販賣機，以林業及自然保...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。