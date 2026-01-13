TPASS恐斷炊？ 楊瓊瓔：別讓國人變成中央與地方夾心餅

中央總預算卡關，通勤月票TPASS面臨斷炊，北北基桃地方政府已決議先行墊付；中彰投苗TPASS的經費還可以用到1月底。國民黨台中市長初選參選人、立委楊瓊瓔表示，讓國人變成中央與地方夾心餅，這是對不起國人，呼籲中央好好溝通，將人民所需列為第一優先。

台中市政府指出，中彰投苗TPASS在中部地區廣受好評，中市府希望延續政策，整體來說，還是要靠中央籌編預算，涉及跨縣市運具整合，屬於中央的權責；中市府上周也與彰化、苗栗、南投縣府討論，目前還有剩餘預算，可以用到1月底。

楊瓊瓔表示，中央與地方政府必須要團結合作，以國人的權益為基準，用政治意圖來卡關，讓國人變成中央與地方夾心餅，這是對不起國人，呼籲中央政府要好好溝通，將人民所需為第一優先。