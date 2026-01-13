八仙山、武陵國家森林遊樂區設自動販賣機 賣食品和文創

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
八仙山國家森林遊樂區新設自動販賣機。圖／林業及自然保育署台中分署提供
八仙山國家森林遊樂區新設自動販賣機。圖／林業及自然保育署台中分署提供

林業及自然保育署台中分署為提升國家森林遊樂區整體服務品質，在八仙山及武陵國家森林遊樂區設置全新自動販賣機，以林業及自然保育署「山林製造」品牌進行整體外觀設計，賣食品和文創商品。

林業保育署台中分署表示，近年來遊客於園區內停留體驗森林療癒的時間延長，對即時補給與便利服務的需求提升。考量國家森林遊樂區多位處山區，補給不易，此次引入自動化服務設施，在不影響自然景觀與生態環境的前提下，提供更貼近遊客需求的服務及多樣化的選擇。

這次自動販賣機依園區特性、空間機能與遊客需求進行差異化規劃。八仙山國家森林遊樂區將自動販賣機設置於園區綠色走廊及座椅休憩區周邊，根據遊客的反映與需求，販售內容以輕食餅乾為主，供民眾在林間漫步或健行後，休憩空間進行能量補充。

武陵國家森林遊樂區為提供登山山友們的需求，自動販賣機設置於武陵山莊內，提供飲品補給，也同步導入台中分署「山林製造」系列文創商品，包含二葉松系列產品、台灣原生土肉桂系列之茶包、夾心酥、咖啡、複方精油貼布、漱口水，台八線五葉松系列之茶包、洗髮精與沐浴露，及遮陽帽、雨衣等登山產品。

八仙山國家森林遊樂區自動販賣機設置於綠色走廊，外觀採用八仙山主題色彩。圖／林業及自然保育署台中分署提供
八仙山國家森林遊樂區自動販賣機設置於綠色走廊，外觀採用八仙山主題色彩。圖／林業及自然保育署台中分署提供
武陵國家森林遊樂區自動販賣機販售山林製造之文創商品。圖／林業及自然保育署台中分署提供
武陵國家森林遊樂區自動販賣機販售山林製造之文創商品。圖／林業及自然保育署台中分署提供

