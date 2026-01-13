北北基桃決議墊付TPASS　台中市交通局：還在等中央同意代墊

今年度中央總預算卡關，通勤月票TPASS面臨斷炊，北北基桃地方政府已決議先行墊付。台中市政府今天表示，中彰投苗TPASS的經費還可以用到1月底，近期會再開會確認，若各縣市政府都同意先行代墊，還要等中央同意，後續有預算歸墊等問題。

台中市交通局長葉昭甫表示，中彰投苗TPASS在中部地區廣受好評，中市府希望延續政策，整體來說，還是要靠中央籌編預算，涉及跨縣市運具整合，屬於中央的權責；中市府上周也與彰化、苗栗、南投縣府討論，目前還有剩餘預算，可以用到1月底。

葉昭甫指出，1月以後的經費，目前有2個問題，第一是地方自籌款，台中已經通過地方預算，但中部其他縣市有些還在議會審議，要等各縣市都通過預算且有共識；第二是中央要有所表示，是否同意地方先行代墊，以及之後要如何歸墊，有明確的做法地方才能因應。

葉昭甫補充，中彰投苗TPASS在台中分成台中市境內與跨境方案，每年中央核撥的補助費用約1.3億元，換算成每月約1100到1200萬元，若中央暫時無法支應，地方預期每月支應費用是1200萬元左右；只要中央給出明確辦法，地方會想辦法協助中央度過財政缺口。