彰化9危險路口改善 最快春節前完工

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化市旭光路與光華街口鄰近彰化基督教醫院，路寬約18公尺，人車流量大，事故頻傳，縣府著手改善工程。記者林敬家／攝影

彰化縣去年10大易肇事路口出爐，其中多達9處集中在彰化市，另1處位於和美鎮，顯示市區交通事故風險仍高。縣府已爭取中央補助，自去年11月17日起啟動全縣9處易肇事路口改善工程，最快可望在農曆年前陸續完工，用路人近期行經相關路段，需留意施工與動線變化。

警方統計的10大易肇事路口中，不少是多年來事故頻傳的「老面孔」，包括彰化市旭光路與光華街口、中山路二段與光復路口、中山路與中央路口、中興路與大埔路口、三民路與民生路口，以及和美鎮道周路與愛華路口等，顯示部分路口長期存在風險。

縣府交通處此次獲內政部補助，優先改善9處事故熱點，其中彰化市就占5處，除事故數名列前茅的旭光路與光華街口外，還包括中正路二段與華山路口、民生路與長壽街口、曉陽路與南瑤路口、南校街與博愛街口；其他鄉鎮市則涵蓋員林市、田中鎮及伸港鄉等交通繁忙路段。

以事故最受關注的旭光路與光華街口為例，該路口鄰近彰化基督教醫院，人車流量大、道路銜接複雜，縣府將針對中央分隔島「瘦身」，減少轉向動線過於彎曲的問題，另針對路口同時重建庇護島、退縮行人穿越線、放大行人號誌並加強照明，提升行人的可見度與行走安全。

彰化縣府交通處長林孟弘指出，縣府近期將第一線員警繪製的事故圖去識別化後，建置事故碰撞構圖資料庫，分析車禍發生型態與原因，作為號誌調整、車道配置與標線優化的依據，也有助於向中央爭取補助資源。

彰化 交通事故 行人 車道

