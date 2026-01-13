聽新聞
玉山前峰山徑遭噴漆 玉管處緝凶

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
山友發現玉山前峰山徑遭人噴上藍漆，沿途至少有10多處，嚴重破壞自然景觀。 圖／玉管處提供
山友發現玉山前峰山徑遭人噴上藍漆，沿途至少有10多處，嚴重破壞自然景觀。 圖／玉管處提供

玉山前峰步道岩石近日遭人噴漆，循山徑延伸，至少被噴上10處藍色原點，自然山景出現突兀的標誌，山友抨擊「毀容」、「沒公德心」，更質疑該路段無引路必要，現也早不用噴漆。玉山國家公園管理處表示，已派員巡查並清除，將追查行為人並追究責任。

玉山群峰步道自塔塔加登山口起全程約61.2公里，其中玉山前峰算是入門百岳，以登頂前陡升的石瀑區較具挑戰性，海拔約為3239公尺，其登山口位於玉山步道2.7公里處，坡陡頂瘦，峰頂腹地不大，滿生箭竹，南側山坡有白木林景觀。

山友6日攀登玉山前峰時發現，步道岩石被人噴上藍漆，沿著山徑，至少噴了10多個藍色圓點，因噴漆位置很顯眼，破壞高山景觀。目擊山友拍下後，貼上網路平台通報，質疑是惡意破壞，盼揪出凶手。

莊姓資深山友表示，早年部分山友會噴漆引導路徑或當路標，但現在有離線地圖，早就不採類似方式，況且玉山前峰算是入門的大眾步道，即使有些山徑屬於石瀑地形，但登山客絡繹不絕，大多能明顯辨識出路跡，根本沒引路必要。

玉管處表示，上周獲報玉山主峰線、前峰附近有民眾噴漆，立刻派員上山清除；該路段遭噴漆情況少見，不清楚行為人實際用意，但已觸法，依法最高可處3000元罰鍰，情節嚴重者恐涉犯刑法毀損罪，已經展開調查。

玉管處呼籲，山友登山前應該先下載離線地圖，勿破壞大自然，共同愛護山林環境。

