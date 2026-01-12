快訊

雷虎科技發重訊喊告網紅Cheap 駁斥影片內容「追究到底」

金價飆漲！清運床架掉出3錢金耳環 彰化溪湖清潔隊員拾金不昧

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮清潔隊員拾獲金飾，裡面有一對金耳環和保單。圖／溪湖鄉鎮公所提供
彰化縣溪湖鎮清潔隊員拾獲金飾，裡面有一對金耳環和保單。圖／溪湖鄉鎮公所提供

金價又攀新高點，台灣飾金今日每錢1萬7650元，彰化縣溪湖鎮清潔隊今清運大型家具時發現一對金耳環，重量3.03錢，立馬拿進屋內給金耳環主人，這名年屆八旬婦人笑逐顏開，連連感謝清潔隊，鎮公所將表揚隊員拾金不昧。

溪湖鎮清潔隊今到東寮里彰水路四段清運大型家具，到一戶人家搬出木床和床頭櫃，木床底下抽屜在搬運過程掉下，滾出一個飾金盒，清潔隊員打開檢查發現內有兩個金耳環，即拿進搬出家具的住宅詢問住戶，八旬婦人見到金耳環十分開心，說自己忘記抽屜裡面放東西，當場打開購買保單寫著重量3.03錢，她感謝清潔隊員歸還，因為「現在金子貴森森，丟了損失很大。」

溪湖鎮長何炳樺表示，清潔隊員站在環保第一線，不只把環境打掃乾淨，更用實際行動守護鎮民對鎮公所和清潔隊的信任，服務不是口號而是累積一點一滴的付出，堅持改變地方的初衷，正是這樣的力量，清潔隊員想都不多想就歸還金飾的舉動為溪湖鎮再添一幅美麗風景，他深信地方進步來自默默付出的基層力量。

彰化縣溪湖鎮清潔隊拾獲金飾，裡面保單寫著金耳環3錢3厘。圖／溪湖鄉鎮公所提供
彰化縣溪湖鎮清潔隊拾獲金飾，裡面保單寫著金耳環3錢3厘。圖／溪湖鄉鎮公所提供

溪湖鎮 家具

延伸閱讀

彰化市資源回收變賣破2千萬 200多名清潔隊員「獎勵出國」

花蓮市大宗廢棄物清運12日起登記 春節垃圾清運時間出爐

高雄清潔隊員下班開除汙車「賺外快」 3人貪汙罪送辦

淡水男疑跨年後開車撞死北市加班清潔隊員肇逃失聯 警方請拘票追捕中

相關新聞

台中2茶連鎖茶飲喝到蟑螂？ 中市食安處稽查要求改善

台中市北區一中商圈和南屯昨都傳出連鎖茶飲店售出的飲料中疑有蟑螂，台中市食品藥物安全處今分赴兩家店稽查，發現一中商圈的茶飲...

金價飆漲！清運床架掉出3錢金耳環 彰化溪湖清潔隊員拾金不昧

金價又攀新高點，台灣飾金今日每錢1萬7650元，彰化縣溪湖鎮清潔隊今清運大型家具時發現一對金耳環，重量3.03錢，立馬拿...

集合搭車時間是看電影的一倍 彰化家扶：好希望彰化有現代化電影院

彰化縣沒電影院，彰化家扶中心獲建築師郭信志包場招待看電影，14鄉鎮市120名受扶助兒少昨分乘3輛遊覽車，浩浩蕩蕩到台中市...

幸福愛心年菜漲價…彰化家扶接龍勸募 華山舉辦園遊會籌款

距離春節還有一個月，彰化家扶中心、華山基金會募年菜都遭遇經濟壓力，受原物料漲價影響，家扶調整每套年菜金額，目前募到三成，...

中市鼓勵企業打造友善托兒措施 獎勵最高6萬元

台中市勞工局鼓勵台中市企業辦理各項友善托兒措施，提供最高6萬元獎勵金及核發獎勵狀；勞動部也提供企業設置員工哺乳室，最高補...

台中優質椪柑外銷封櫃今啟運 600公噸銷往星馬、日本、加拿大

台中市政府農業局輔導農民團體拓展農特產品外銷市場，今天在東勢區農會舉辦「115年台中優質椪柑外銷封櫃啟運典禮」，今年度預...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。