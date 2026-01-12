金價飆漲！清運床架掉出3錢金耳環 彰化溪湖清潔隊員拾金不昧

金價又攀新高點，台灣飾金今日每錢1萬7650元，彰化縣溪湖鎮清潔隊今清運大型家具時發現一對金耳環，重量3.03錢，立馬拿進屋內給金耳環主人，這名年屆八旬婦人笑逐顏開，連連感謝清潔隊，鎮公所將表揚隊員拾金不昧。

溪湖鎮清潔隊今到東寮里彰水路四段清運大型家具，到一戶人家搬出木床和床頭櫃，木床底下抽屜在搬運過程掉下，滾出一個飾金盒，清潔隊員打開檢查發現內有兩個金耳環，即拿進搬出家具的住宅詢問住戶，八旬婦人見到金耳環十分開心，說自己忘記抽屜裡面放東西，當場打開購買保單寫著重量3.03錢，她感謝清潔隊員歸還，因為「現在金子貴森森，丟了損失很大。」