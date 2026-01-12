快訊

誰在撐腰？外資賣超121億元 這幾檔重砍股竟大漲

川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰

F-16完成特檢！聯隊長帶隊開飛 空軍證實失事前2天「慣性導航異常」報修

台中2茶連鎖茶飲喝到蟑螂？ 中市食安處稽查要求改善

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市食品藥物安全處今發現一中商圈的茶飲店吧檯下方環境不潔、冰箱內食材有交互污染風險等衛生缺失。圖／台中市政府提供
台中市食品藥物安全處今發現一中商圈的茶飲店吧檯下方環境不潔、冰箱內食材有交互污染風險等衛生缺失。圖／台中市政府提供

台中市北區一中商圈和南屯昨都傳出連鎖茶飲店售出的飲料中疑有蟑螂，台中市食品藥物安全處今分赴兩家店稽查，發現一中商圈的茶飲店吧檯下方環境不潔、冰箱內食材有交互污染風險等衛生缺失，南屯另家店的相關飲品、原料及食材雖未發現異物，但也要求業者強化作業環境清潔、製作流程及病媒防治管理。

食安處說，稽查人員分別予以現場教育，一中商圈店家已自主停業進行內部改善，食安處人員會在近日再次前往稽查，若屆期仍未改善，將依食品安全衛生管理法規定，處以6萬元以上、2億元以下罰鍰。食品業者應確實落實環境清潔、人員衛生與製作流程管理，切勿心存僥倖，以保障市民飲食安全。

據了解，一中商圈這家茶飲店因有消費者在飲料裡喝到「一顆異物」吐出來後嚴重懷疑那是「蟑螂卵鞘」但店員說那是「蕎麥」當場捏爆時卻爆出液體，令消費者很恐懼。南屯這家店也被消費者在所點的奶茶中喝到蟑螂屍體。

有消費者在台中市南屯區一家連鎖茶飲店的奶茶裡喝到蟑螂。圖／取自Threads「文心路小飛俠」
有消費者在台中市南屯區一家連鎖茶飲店的奶茶裡喝到蟑螂。圖／取自Threads「文心路小飛俠」
台中市一中商圈一家茶飲店傳出有消費者在飲料裡喝到「一顆異物」吐出來後嚴重懷疑那是「蟑螂卵鞘」但店員說那是「蕎麥」。圖／取自Threads「Minnie Lin」
台中市一中商圈一家茶飲店傳出有消費者在飲料裡喝到「一顆異物」吐出來後嚴重懷疑那是「蟑螂卵鞘」但店員說那是「蕎麥」。圖／取自Threads「Minnie Lin」

一中商圈 食安 蟑螂

延伸閱讀

知名手搖飲現「蟑螂卵鞘」？店員堅稱「蕎麥」 客人恐慌PO照片

中市連鎖大型餐廳 牛肉壽喜燒飯裡有蟑螂

外帶餐點有蟑螂！林聰明沙鍋魚頭發聲明：這品種在廚房不常見

中市查獲1件「酸菜」漂白劑含量不符規定 食安處：已下架

相關新聞

台中2茶連鎖茶飲喝到蟑螂？ 中市食安處稽查要求改善

台中市北區一中商圈和南屯昨都傳出連鎖茶飲店售出的飲料中疑有蟑螂，台中市食品藥物安全處今分赴兩家店稽查，發現一中商圈的茶飲...

集合搭車時間是看電影的一倍 彰化家扶：好希望彰化有電影院

彰化縣沒電影院，彰化家扶中心獲建築師郭信志包場招待看電影，14鄉鎮市120名受扶助兒少昨分乘3輛遊覽車，浩浩蕩蕩到台中市...

幸福愛心年菜漲價…彰化家扶接龍勸募 華山舉辦園遊會籌款

距離春節還有一個月，彰化家扶中心、華山基金會募年菜都遭遇經濟壓力，受原物料漲價影響，家扶調整每套年菜金額，目前募到三成，...

中市鼓勵企業打造友善托兒措施 獎勵最高6萬元

台中市勞工局鼓勵台中市企業辦理各項友善托兒措施，提供最高6萬元獎勵金及核發獎勵狀；勞動部也提供企業設置員工哺乳室，最高補...

台中優質椪柑外銷封櫃今啟運 600公噸銷往星馬、日本、加拿大

台中市政府農業局輔導農民團體拓展農特產品外銷市場，今天在東勢區農會舉辦「115年台中優質椪柑外銷封櫃啟運典禮」，今年度預...

因應時代趨勢 南彰化1碾米場轉型為匹克球場今開幕

國人年食米量減少，政府鼓勵休耕轉作，彰化縣溪湖鎮億源碾米廠轉型為匹克球場，上百名同好齊聚為今開幕衝人氣，球場不但供碾米廠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。