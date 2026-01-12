台中2茶連鎖茶飲喝到蟑螂？ 中市食安處稽查要求改善

台中市北區一中商圈和南屯昨都傳出連鎖茶飲店售出的飲料中疑有蟑螂，台中市食品藥物安全處今分赴兩家店稽查，發現一中商圈的茶飲店吧檯下方環境不潔、冰箱內食材有交互污染風險等衛生缺失，南屯另家店的相關飲品、原料及食材雖未發現異物，但也要求業者強化作業環境清潔、製作流程及病媒防治管理。

食安處說，稽查人員分別予以現場教育，一中商圈店家已自主停業進行內部改善，食安處人員會在近日再次前往稽查，若屆期仍未改善，將依食品安全衛生管理法規定，處以6萬元以上、2億元以下罰鍰。食品業者應確實落實環境清潔、人員衛生與製作流程管理，切勿心存僥倖，以保障市民飲食安全。