集合搭車時間是看電影的一倍 彰化家扶：好希望彰化有電影院

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
建築師郭信志招待彰化家扶120名兒少到台中市觀賞電影「冠軍之路」。圖／彰化家扶提供
彰化縣沒電影院，彰化家扶中心獲建築師郭信志包場招待看電影，14鄉鎮市120名受扶助兒少昨分乘3輛遊覽車，浩浩蕩蕩到台中市看電影；彰化家扶今表示，希望彰化早日有電影院，免除跨縣市奔波之苦。

串流影音平台普及，民眾不必到電影院就能在家付費收看影片，彰化市和員林市的電影院陸續關門大吉，要看電影的縣民到台中市影城看電影順便逛商店。彰化家扶中心兒少獲待招看電影，必須從各鄉鎮市到彰化、員林兩市集合，搭車前往台中觀賞電影，集合和搭車往來時間是看電影的一倍以上，遑論家扶工作人員忙得團團轉。

彰化家扶今表示，來自美、線西、伸港、鹿港、福興、秀水、彰化市、員林、埔心、大村、埔鹽、溪湖、田中、田尾共計14鄉鎮的120名受扶助兒少，觀賞中華隊奪冠記錄片電影「冠軍之路」，家扶基金會董事林條金代表彰化家扶向建築師郭信志致謝，把電影傳遞「堅持與勇氣」核心價值讓家扶兒少明白，只要不放棄，每個人都能成就自己的「冠軍之路」。

電影開演前，郭信志告訴家扶兒少，他的事業曾面對挑戰與挫折，特別希望藉由「冠軍之路」專注於棒球運動的記錄片，深入探討和了運動員從不被看好到奪冠的奮鬥歷程、團隊精神及追求夢想心路歷程，一如他的建築事業，不只是打造空間，更希望能「築起希望的軌跡」。

彰化家扶期盼彰化縣趕快有電影院，以後善心人士和公益團體招待看電影，有些家庭能自行接送孩子，不必全體跨縣市往返。據了解，原本規畫附設影城的彰化市郵局商業大樓已取消影城計畫，現今僅興建中的中友百貨公司將設影城，按照期程，最快明年（2027）年底百貨大樓完工才有影城開張的希望。

電影院 兒少

