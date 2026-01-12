幸福愛心年菜漲價…彰化家扶接龍勸募 華山舉辦園遊會籌款

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶中心和華山基金會努力募集年菜，需要公益社團和善心人士支持。本報資料照片
距離春節還有一個月，彰化家扶中心、華山基金會募年菜都遭遇經濟壓力，受原物料漲價影響，家扶調整每套年菜金額，目前募到三成，華山去年已調高年菜單價，今年約兩成捐款人詢問小額捐款，兩社福單位各有因應計畫但也希望社會大眾多支持捐贈年菜給弱勢族群。

彰化家扶中心受扶助家庭1700多戶需要年菜，合作廠商反映原物料上漲，尤其豬肉漲價可觀，每套五菜一湯年菜已無法再以1300元優惠價供應，廠商建議豬肉改肉塊，全雞改雞塊，彰化家扶知道受扶助家庭會把全雞、豬蹄膀當牲禮，不能切塊，婉拒廠商提議，同意每套年菜調整至1500元。

彰化家扶本（1）月發布募集幸福年菜，迄今收到最大筆愛心捐來自新北五股區仁大資訊董事長林士茵，她響應多年，每年固定認捐50套，今年與女兒一起做公益紓緩2024台美關稅帶來的經濟壓力，合捐100套年菜。

華山基金會去年回應合作廠商要求，每套年菜從900元調至1千元，今年維持千元不變，將提供弱勢獨老每人9菜、1湯、1甜點，外加1副對聯、1分手織毛線保暖織品，根據最新統計已募得700套，立法委員謝衣鳯承諾透過謝言信、謝林玉鶯文教基金會捐贈200套，如果華山募不夠，她會盡力協助。

華山基金會彰化站長黃玉芬今表示，很多善心人士致電華山表明捐助年菜意願，但「非捐1千元嗎？可不可以捐500元？」這類詢問電話和捐款人約占兩成，比往年多，讓人感受台灣景氣差，基層小資族有愛心卻荷包緊縮，華山歡迎小額捐款，無論金額多少都是一分愛心。

華山本月17日將在田尾怡心園舉辦募集年菜活動，邀請員林散策等市集團體、攤商為募集年菜擺攤，華山也義賣各式用品，期待早日達到目標1801套。

彰化家扶後援團體各在LINE群組舉辦認捐年菜接龍，希望年菜陸續到位，另企盼社會大眾支持，給弱勢家庭溫暖美味的團圓飯。

