中市鼓勵企業打造友善托兒措施 獎勵最高6萬元

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
企業設置兒童臨時照顧空間。圖／台中市勞工局提供
企業設置兒童臨時照顧空間。圖／台中市勞工局提供

台中市勞工局鼓勵台中市企業辦理各項友善托兒措施，提供最高6萬元獎勵金及核發獎勵狀；勞動部也提供企業設置員工哺乳室，最高補助2萬，企業新建托兒設施，最高補助500萬元。

勞工局長林淑媛指出，台中市近3年已獎勵46家在地企業辦理托兒措施，核發獎勵金達119萬2000元，受益員工人數2981人次，其中男性883人次占29.62%，女性2098人次占70.38%，兒童2209人次，期望透過獎勵計畫，鼓勵企業推動托兒福利措施，打造友善生養職場環境。

此外，勞工局近3年來已協助157家企業，申請勞動部針對企業設置員工哺乳室及提供托兒設施或措施等經費補助，補助金額計689萬1330元。

勞工局指出，台中市去年有5家企業獲得最高6萬元獎勵，像是共茂工業公司提供懷孕員工專屬停車位及設置兒童臨時照顧空間，吉康食品公司及富立業工程顧問公司辦理親子成長活動等，另有企業提供有托育照顧需求同仁居家遠距上班、優於法律的有薪彈性家庭照顧假、提供員工攜帶子女上班等多元創新托兒措施，緩解雙薪家庭的托兒壓力。

勞工局今年獎勵事業單位辦理勞工托兒措施計畫，僱用20人以上至99人以下的企業，辦理1項托兒措施，就提供1.5萬元獎勵金；辦理4項以上，提供最高6萬元獎勵金及核發獎勵狀；僱用100人以上至249人以下的企業，應先符合性別平等工作法第23條規定提供哺乳室及托兒設措施，另每增加辦理1項托兒措施，提供1萬元獎勵金，辦理3項以上，提供最高6萬元獎勵金及核發獎勵狀。

除獎勵企業托兒措施計畫外，勞動部補助企業設置員工哺乳室經費最高補助2萬元，新建托嬰中心、幼兒園等，最高補助500萬元；辦理居家式托育服務或受僱者子女送托於托兒服務機構，提供托兒津貼者，每年最高補助60萬元。

企業設置孕婦專屬機車停車位。圖／台中市勞工局提供
企業設置孕婦專屬機車停車位。圖／台中市勞工局提供

