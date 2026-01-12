台中優質椪柑外銷封櫃今啟運 600公噸銷往星馬、日本、加拿大

台中市政府農業局輔導農民團體拓展農特產品外銷市場，今天在東勢區農會舉辦「115年台中優質椪柑外銷封櫃啟運典禮」，今年度預計外銷總量達600公噸，銷往新加坡、馬來西亞、汶萊、日本及加拿大等國家；立法院副院長江啟臣也參加今天啟運典禮。

農業局表示，台中市椪柑產期為每年11月至隔年1月，栽培面積約1387公頃，年產量約2萬4992公噸，主要分布於東勢、豐原、北屯、石岡、后里及新社等地區，是全台最大的椪柑產區。台中因雨量充沛、氣候溫和穩定，孕育出的椪柑果型飽滿、果肉細緻、酸甜適中，品質與營養價值兼具，深受國內外市場肯定。