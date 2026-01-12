因應時代趨勢 南彰化1碾米場轉型為匹克球場今開幕

國人年食米量減少，政府鼓勵休耕轉作，彰化縣溪湖鎮億源碾米廠轉型為匹克球場，上百名同好齊聚為今開幕衝人氣，球場不但供碾米廠經營者跨代健身，也開放新手和團體租借使用。

億源匹克球場從砌磋球技揭開營運序幕，跟部分球場不同的是，第一座轉型為球場的糧倉當初為存放稻穀而設計室內無梁柱，省去界外救球須閃躲室外梁柱的困擾，球友試用球場都感到方便安全。

億源第三代巫立晨表示，去年7月接觸匹克球，覺得這項結合網球、羽球、桌球的運動不那麼激烈因此不易受傷，老少咸宜，他與父親巫堂復等家中長輩商議後，把拆除碾米基台的碾米廠及米倉改造成兩座匹克球場，保存後面的烘穀廠繼續服務農民。

米倉和碾米廠是磚造水泥建物，並非鐵皮建築，億源匹克球場打球時回音低，並適合新手對牆練球。巫立晨說，球場出租發球機可訓練發球力道、控球技巧、持拍姿勢，他希望藉此推廣匹克球運動，為大溪湖地區培養更多運動人口。

不只巫立晨喜愛打匹克球，改造碾米場過程中也讓父親巫堂復認識這項運動優點，做好球場後，巫堂復和巫立晨的孩子對打匹克球增加祖孫感情。巫立晨希望兼具運動與烘穀的碾米場轉型後，除了農忙時期能經常聚集愛好運動者，為碾米場再創蓬勃生機。