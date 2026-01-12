寒冬送暖持續8年 江啟臣攜手會計師公會送愛台中山城
立法院副院長江啟臣今天和中華民國會計師公會全聯會等單位，在台中市東勢區東聖宮前舉辦「寒冬溫情・溫馨關懷」白米捐贈活動，此活動已持續8年，今天捐贈物資將送到山城學校與社區發展協會等單位。
立法院副院長江啟臣今天和中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會、台中市會計師公會，及在地台中市議員吳振嘉、古秀英與台灣新世代關懷協會理事長江文國，在東勢東聖宮前舉辦「寒冬溫情・溫馨關懷」白米捐贈活動。
這項捐贈行動已連續8年，長年捐贈白米至豐原、山城地區、學校及社區關懷系統，提供弱勢家庭最基本、卻也最重要的生活所需。
江啟臣說，今天特別暖和，他想是媽祖看了也開心，給了大家一個最舒服的天氣，新的一年將到，他也特別準備春聯，祝福鄉親「馬上幸福」，期盼大家在新的一年都能帶著祝福、勇敢向前。
江啟臣表示，近年來雖然股市一度攻上三萬點，看似經濟亮眼，但社會底層仍有許多需要被照顧的家庭，經濟發展下，貧富不均的落差依然存在，這正是政府與民間必須共同面對的課題。
台中市會計師公會理事長林宥宏表示，公會始終秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，讓資源不浪費，並確實投注到社會需要的角落，這不只是捐贈，更是一份長期的社會承諾。台灣省會計師公會理事長蔡家龍指出，透過優質民意代表與在地網絡的協助，才能精準找出真正需要幫助的角落，讓每一分物資都發揮最大的社會價值。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言