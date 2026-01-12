寒冬送暖持續8年 江啟臣攜手會計師公會送愛台中山城

立法院副院長江啟臣今天和中華民國會計師公會全聯會等單位，在台中市東勢區東聖宮前舉辦「寒冬溫情・溫馨關懷」白米捐贈活動，此活動已持續8年，今天捐贈物資將送到山城學校與社區發展協會等單位。

立法院副院長江啟臣今天和中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會、台中市會計師公會，及在地台中市議員吳振嘉、古秀英與台灣新世代關懷協會理事長江文國，在東勢東聖宮前舉辦「寒冬溫情・溫馨關懷」白米捐贈活動。

這項捐贈行動已連續8年，長年捐贈白米至豐原、山城地區、學校及社區關懷系統，提供弱勢家庭最基本、卻也最重要的生活所需。

江啟臣說，今天特別暖和，他想是媽祖看了也開心，給了大家一個最舒服的天氣，新的一年將到，他也特別準備春聯，祝福鄉親「馬上幸福」，期盼大家在新的一年都能帶著祝福、勇敢向前。

江啟臣表示，近年來雖然股市一度攻上三萬點，看似經濟亮眼，但社會底層仍有許多需要被照顧的家庭，經濟發展下，貧富不均的落差依然存在，這正是政府與民間必須共同面對的課題。