為退休警消爭取權益民眾黨發起集體訴訟 江和樹服務處受理10多人

為退休警消爭取權益民眾黨發起集體訴訟 江和樹服務處受理10多人

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
吳姓和洪姓（左及右）退休警察上午到台中市議員江和樹服務處委託代辦訴訟，爭取權益。圖／江和樹提供
立法院三讀通過「警察人員人事條例」修正案，民眾黨對於行政院不編列預算，發起幫退休警消啟動團體訴訟活動，並在各地收件。台中市議員江和樹說，一上午就有10多位退休警消人員主動到服務處送件，希望能代為爭取權益，他們會持續收件和推動。

江和樹說，在沒有任何廣告下一上午就有10多人主動來辦，顯示退休警消十分重視這項修正案，且事關他們每月的退休收益和晚年的保障。

他說，這10多人多位在大里和太平一帶，其中洪姓和吳姓兩人都是鐵路警察局退休10年的同袍，他們感謝民眾黨發起這項服務，希望能盡速為自己爭取到應有權益，這幾天還會帶更多退休同仁一起來辦。

江和樹說，民眾黨已從中央黨部開始公開收件，接受退休警消們的委託。也請退休警消放心，不會影響到現在的退休金，也不需任何費用，所有訴訟成本由台灣民眾黨負擔，他今天開始收件，也請退休警消的家人們站出來一起捍衛權益。

江和樹說，委託時請備以下文件和證件1. 退休金入帳之存摺影本（114年4月27日至最近一次），2. 原退休審定函影本（可有可無），3. 銓敘部寄發之新退休審定函影本，4. 銓敘部寄發之新退休審定函附件（公式表）影本，5. 身分證正本(核對用)，6. 當事人身分證影本，7. 銀行存摺封面影本（原領取退休金之帳戶）。

