台中沙鹿北勢東路10公尺紅線引質疑 中市府：有地下式消防栓

台中市沙鹿區靜宜商圈北勢東路已完成人行道與車輛停放區整體規劃，附近民眾發現其中約10公尺路段突然劃禁止臨時停車紅線，有人誤停可能被罰；台中市政府今天說明，因為該位置設有消防用地下式消防栓，依規定劃紅線提醒用路人。

台中市政府建設局說明，市府為建置友善人行環境，人行道設置及改善皆以國土署規範為依據，相關標線均經交通專業委員及交通局審查，沙鹿區北勢東路 566-5號前車輛停放區內劃設紅線一事，查該處位置設有消防用的地下式消防栓，依道路交通安全規則規定，交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內、消防栓、消防車出入口5公尺內不得臨時停車，為避免影響消防救災，依規劃設紅線以提醒用路人。

民眾指出，北勢東路商圈自劃設人行道後，多數路段仍屬可停車範圍，但近來發現515號及556-558號兩個地點前原車輛停放區，卻被突然劃設禁止臨時停車紅線，未見明顯立面告示或提前警示，只以地面且靠內小字提醒，實際停車時容易因視線遮蔽，車主可能不慎違規遭開單，形同「陷阱」。