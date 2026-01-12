快訊

北海道餐廳驚傳「女屍封牆」照常營業 49歲老闆坦承犯案

昂貴健檢卻未檢出6公分腫瘤 患者告贏醫院疏失關鍵在哪

TPASS若斷炊通勤族每月多花900元 4市首長開會「延續政策為共識」

台中沙鹿北勢東路10公尺紅線引質疑 中市府：有地下式消防栓

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市沙鹿區靜宜商圈北勢東路已完成人行道與車輛停放區整體規劃，其中一段約10公尺劃禁止臨時停車紅線，民眾不解。記者游振昇／攝影
台中市沙鹿區靜宜商圈北勢東路已完成人行道與車輛停放區整體規劃，其中一段約10公尺劃禁止臨時停車紅線，民眾不解。記者游振昇／攝影

台中市沙鹿區靜宜商圈北勢東路已完成人行道與車輛停放區整體規劃，附近民眾發現其中約10公尺路段突然劃禁止臨時停車紅線，有人誤停可能被罰；台中市政府今天說明，因為該位置設有消防用地下式消防栓，依規定劃紅線提醒用路人。

台中市政府建設局說明，市府為建置友善人行環境，人行道設置及改善皆以國土署規範為依據，相關標線均經交通專業委員及交通局審查，沙鹿區北勢東路 566-5號前車輛停放區內劃設紅線一事，查該處位置設有消防用的地下式消防栓，依道路交通安全規則規定，交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內、消防栓、消防車出入口5公尺內不得臨時停車，為避免影響消防救災，依規劃設紅線以提醒用路人。

民眾指出，北勢東路商圈自劃設人行道後，多數路段仍屬可停車範圍，但近來發現515號及556-558號兩個地點前原車輛停放區，卻被突然劃設禁止臨時停車紅線，未見明顯立面告示或提前警示，只以地面且靠內小字提醒，實際停車時容易因視線遮蔽，車主可能不慎違規遭開單，形同「陷阱」。

人行道 台中市

延伸閱讀

戒指卡小拇指腫脹3天…婦人求助消防隊 消防提醒這些狀況不能輕忽

汐止樟樹二路涵洞人行空間狹小、易積水 將改善提升行人安全

沒門牌如何送貨？ 外送員口耳相傳苗栗市三大雷區 消防也證實

「障礙」人行道變安全路 南投特教學校周邊苦等15個月終完工

相關新聞

被罰120萬元谷關伊豆溫泉會館今天起暫停業 預告將回歸

台中谷關伊豆日式露天溫泉會館飯店停業二年後，去年底重新營業，台中市觀旅局上月以該旅館無旅館業登記證已勒令停業並開罰120...

彰化10大肇事路口多「老班底」 縣府年前同步改善9處危險路口

彰化縣去年十大易肇事路口出爐，其中9處集中在彰化市、1處位於和美鎮，肇事件數最多之一是彰化市旭光路與光華街口。彰化縣政府...

台中沙鹿北勢東路10公尺紅線引質疑 中市府：有地下式消防栓

台中市沙鹿區靜宜商圈北勢東路已完成人行道與車輛停放區整體規劃，附近民眾發現其中約10公尺路段突然劃禁止臨時停車紅線，有人...

扯！玉山前峰慘遭噴漆「毀容」 山友怒了…玉管處曝現況

近日有山友攀登玉山前峰發現步道岩石上遭人噴藍漆，循山徑一路延伸，至少留下10多個藍色圓點，壯麗山景慘遭「毀容」破壞，引發...

廣角鏡／南投冬茶頒獎 現場開放品嘗

南投縣以茶聞名，今年冬茶受夏季多雨影響，產量減少約2成，但製茶期間天候乾燥，品質不降反升。「114年冬季暨全國冬片茶比賽...

台中捷工局成立周年 人才難覓缺額達4成

台中市長盧秀燕喊出中捷「七線齊發」，但成立捷工局迄今滿周年，六大科室科長竟全由股長代理，且目前在職93人，仍有4成人力未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。