快訊

北海道餐廳驚傳「女屍封牆」照常營業 49歲老闆坦承犯案

昂貴健檢卻未檢出6公分腫瘤 患者告贏醫院疏失關鍵在哪

TPASS若斷炊通勤族每月多花900元 4市首長開會「延續政策為共識」

彰化10大肇事路口多「老班底」 縣府年前同步改善9處危險路口

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市旭光路與光華街口鄰近彰化基督教醫院，現行路寬約18公尺，人車流量大，事故頻傳，改善工程將對中央分隔島進行「瘦身」，庇護島退縮。記者林敬家／攝影
彰化市旭光路與光華街口鄰近彰化基督教醫院，現行路寬約18公尺，人車流量大，事故頻傳，改善工程將對中央分隔島進行「瘦身」，庇護島退縮。記者林敬家／攝影

彰化縣去年十大易肇事路口出爐，其中9處集中在彰化市、1處位於和美鎮，肇事件數最多之一是彰化市旭光路與光華街口。彰化縣政府交通處已依交通部盤點結果提報改善工程，獲得中央經費支持自去年11月17日起啟動全縣9處易肇事路口改善，預計最快農曆年前完工。

彰化縣警察局統計，十大易肇事路口包括彰化市旭光路與光華街口、中山路二段與光復路口、中山路與中央路口、中興路與大埔路口、三民路與民生路口、和美鎮道周路與愛華路口，以及彰化市中山路二段與旭光路口、中山路二段與孔門路口、中正路二段與曉陽路口、中正路二段與中華路口，許多都是事故榜上的老班底。

縣府交通處近期向內政部爭取經費改善縣內9處路口，其中彰化市占5處，就包括旭光路與光華街口，另有中正路二段與華山路口、南校街與博愛街口、、民生路與長壽街口、曉陽路與南瑤路口；其他鄉鎮市有員林市大同路二段與大勇街口、員林市員水路二段與大同路一段、田中鎮中正路與斗中路一段，以及伸港鄉中山路與新港路口。

其中，彰化市旭光路與光華街口鄰近彰化基督教醫院，現行路寬約18公尺，人車流量大，事故頻傳，此次工程將針對中央分隔島進行「瘦身」，改善道路銜接動線過於曲折的問題，交通處說，另透過庇護島修補重建、行穿線退縮、放大型行人號誌及加強路口照明等工程，強化行人設施與視覺導引，改善肇事問題。

彰化縣府交通處長林孟弘指出，近年將第一線警方繪製的的事故圖進行去識別化後，建置事故碰撞構圖資料庫，透過系統性分析車禍成因，訂定具體改善對策，讓易肇事路口改善有明確依據，也有助於向中央爭取補助。相關改善措施除調整號誌、車道配置與標線外，也同步強化行人路權保障，對於員警取締熱點，將設置告示牌提醒用路人。

彰化 交通部 告示牌 車禍

延伸閱讀

過馬路、上廁所都要有「智慧」 彰化縣府受贈兩偵測儀器

「彰化月影燈季-跳跳馬戲團」歡樂開燈 櫻桃小丸子、Rody跳跳馬可愛登場

彰化賽車節下周將登場 國內外頂尖車手同場競技

封測大廠矽品辦馬拉松 展現彰化二林廠將跑出AI新局

相關新聞

被罰120萬元谷關伊豆溫泉會館今天起暫停業 預告將回歸

台中谷關伊豆日式露天溫泉會館飯店停業二年後，去年底重新營業，台中市觀旅局上月以該旅館無旅館業登記證已勒令停業並開罰120...

彰化10大肇事路口多「老班底」 縣府年前同步改善9處危險路口

彰化縣去年十大易肇事路口出爐，其中9處集中在彰化市、1處位於和美鎮，肇事件數最多之一是彰化市旭光路與光華街口。彰化縣政府...

台中沙鹿北勢東路10公尺紅線引質疑 中市府：有地下式消防栓

台中市沙鹿區靜宜商圈北勢東路已完成人行道與車輛停放區整體規劃，附近民眾發現其中約10公尺路段突然劃禁止臨時停車紅線，有人...

扯！玉山前峰慘遭噴漆「毀容」 山友怒了…玉管處曝現況

近日有山友攀登玉山前峰發現步道岩石上遭人噴藍漆，循山徑一路延伸，至少留下10多個藍色圓點，壯麗山景慘遭「毀容」破壞，引發...

廣角鏡／南投冬茶頒獎 現場開放品嘗

南投縣以茶聞名，今年冬茶受夏季多雨影響，產量減少約2成，但製茶期間天候乾燥，品質不降反升。「114年冬季暨全國冬片茶比賽...

台中捷工局成立周年 人才難覓缺額達4成

台中市長盧秀燕喊出中捷「七線齊發」，但成立捷工局迄今滿周年，六大科室科長竟全由股長代理，且目前在職93人，仍有4成人力未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。