彰化10大肇事路口多「老班底」 縣府年前同步改善9處危險路口

彰化縣去年十大易肇事路口出爐，其中9處集中在彰化市、1處位於和美鎮，肇事件數最多之一是彰化市旭光路與光華街口。彰化縣政府交通處已依交通部盤點結果提報改善工程，獲得中央經費支持自去年11月17日起啟動全縣9處易肇事路口改善，預計最快農曆年前完工。

彰化縣警察局統計，十大易肇事路口包括彰化市旭光路與光華街口、中山路二段與光復路口、中山路與中央路口、中興路與大埔路口、三民路與民生路口、和美鎮道周路與愛華路口，以及彰化市中山路二段與旭光路口、中山路二段與孔門路口、中正路二段與曉陽路口、中正路二段與中華路口，許多都是事故榜上的老班底。

縣府交通處近期向內政部爭取經費改善縣內9處路口，其中彰化市占5處，就包括旭光路與光華街口，另有中正路二段與華山路口、南校街與博愛街口、、民生路與長壽街口、曉陽路與南瑤路口；其他鄉鎮市有員林市大同路二段與大勇街口、員林市員水路二段與大同路一段、田中鎮中正路與斗中路一段，以及伸港鄉中山路與新港路口。

其中，彰化市旭光路與光華街口鄰近彰化基督教醫院，現行路寬約18公尺，人車流量大，事故頻傳，此次工程將針對中央分隔島進行「瘦身」，改善道路銜接動線過於曲折的問題，交通處說，另透過庇護島修補重建、行穿線退縮、放大型行人號誌及加強路口照明等工程，強化行人設施與視覺導引，改善肇事問題。

彰化縣府交通處長林孟弘指出，近年將第一線警方繪製的的事故圖進行去識別化後，建置事故碰撞構圖資料庫，透過系統性分析車禍成因，訂定具體改善對策，讓易肇事路口改善有明確依據，也有助於向中央爭取補助。相關改善措施除調整號誌、車道配置與標線外，也同步強化行人路權保障，對於員警取締熱點，將設置告示牌提醒用路人。