被罰120萬元谷關伊豆溫泉會館今天起暫停業 預告將回歸

台中谷關伊豆日式露天溫泉會館飯店停業二年後，去年底重新營業，台中市觀旅局上月以該旅館無旅館業登記證已勒令停業並開罰120萬元；業者已在網路公告今天起關閉園區，暫停營業，並預告會再順利開業，讓湯友們再度回歸。

谷關伊豆日式露天溫泉會館在臉書粉專公告指出，因行政作業上程序未妥善處理，造成短時間無法營運，今天起將關閉園區，抱歉造成大家困擾，希望有朝一日再順利開業；許多網友關心詢問已購買泡湯券問題，業者回應都可現場退票。

台中市觀旅局說明，伊豆日式溫泉會館未取得合法旅館業登記證，中市府旅館業聯合稽查小組於去年10月30日稽查，查獲經營事證明確，上月3日依發展觀光條例裁罰120萬元並勒令歇業在案。該址已列管，納入排程再次稽查，如仍繼續經營，將按次依法裁罰。

台中市觀旅局表示，該旅館無旅館業登記證，曾在112年10月16日停止營業整修，整修完成後應依「旅館業管理規則」取得旅館登記證後，始得對外營業。