扯！玉山前峰慘遭噴漆「毀容」 山友怒了…玉管處曝現況

近日有山友攀登玉山前峰發現步道岩石上遭人噴藍漆，循山徑一路延伸，至少留下10多個藍色圓點，壯麗山景慘遭「毀容」破壞，引發討論，山友群起怒轟「沒公德心」。玉管處表示，已派員清除噴漆，不清楚行為人用意，但行為已經觸法。

玉山群峰步道自塔塔加登山口起全程約61.2公里，其中「玉山前峰」海拔約為3239公尺，其登山口位於玉山步道2.7公里處，坡陡頂瘦，峰頂腹地不大，滿生箭竹，南側山坡有完整白木林景觀，更可眺望阿里山山脈及鹿林山一帶。

但近期有山友攀登玉山前峰時，卻發現沿途步道的岩石被人用藍色噴漆，噴了10多個圓點，由於噴漆位置顯眼，嚴重破壞高山景觀，且因難以去除，目擊山友大嘆「直接更換岩石比較快」，山友更是群情激憤的怒轟「沒公德心」，盼揪出兇手。

對此，玉山國家公園管理處表示，上周接獲山友通報玉山前峰遭噴漆留下藍色圓點後，立刻就派員前往處理，但單就上山路程就耗費2小時，之後沿步道逐一清理至少又花上1小時，目前已將有發現遭噴漆破壞的圓點清除，恢復原本景觀。

早年部分山友為了引路或辨識山徑會噴漆標示，但該行為會破壞自然景觀，近年多數山友已不會這樣做，且玉山前峰路徑較單純，該路段遭噴漆情況更是罕見，因此目前仍不清楚噴漆行為人的實際用意，不過此舉明顯已經觸法。