快訊

伊朗示威逾500死、1萬多人被捕 川普介入3方案曝光

新竹7.4度！明起白天暖如春早晚冷如冬 熱帶擾動成颱機率60%

聽新聞
0:00 / 0:00

扯！玉山前峰慘遭噴漆「毀容」 山友怒了…玉管處曝現況

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
有山友攀登玉山前峰發現沿途岩石上遭人噴藍漆，循山徑一路延伸，至少留下10多個藍色圓點，嚴重破壞自然景觀。圖／玉管處提供
有山友攀登玉山前峰發現沿途岩石上遭人噴藍漆，循山徑一路延伸，至少留下10多個藍色圓點，嚴重破壞自然景觀。圖／玉管處提供

近日有山友攀登玉山前峰發現步道岩石上遭人噴藍漆，循山徑一路延伸，至少留下10多個藍色圓點，壯麗山景慘遭「毀容」破壞，引發討論，山友群起怒轟「沒公德心」。玉管處表示，已派員清除噴漆，不清楚行為人用意，但行為已經觸法。

玉山群峰步道自塔塔加登山口起全程約61.2公里，其中「玉山前峰」海拔約為3239公尺，其登山口位於玉山步道2.7公里處，坡陡頂瘦，峰頂腹地不大，滿生箭竹，南側山坡有完整白木林景觀，更可眺望阿里山山脈及鹿林山一帶。

但近期有山友攀登玉山前峰時，卻發現沿途步道的岩石被人用藍色噴漆，噴了10多個圓點，由於噴漆位置顯眼，嚴重破壞高山景觀，且因難以去除，目擊山友大嘆「直接更換岩石比較快」，山友更是群情激憤的怒轟「沒公德心」，盼揪出兇手。

對此，玉山國家公園管理處表示，上周接獲山友通報玉山前峰遭噴漆留下藍色圓點後，立刻就派員前往處理，但單就上山路程就耗費2小時，之後沿步道逐一清理至少又花上1小時，目前已將有發現遭噴漆破壞的圓點清除，恢復原本景觀。

早年部分山友為了引路或辨識山徑會噴漆標示，但該行為會破壞自然景觀，近年多數山友已不會這樣做，且玉山前峰路徑較單純，該路段遭噴漆情況更是罕見，因此目前仍不清楚噴漆行為人的實際用意，不過此舉明顯已經觸法。

玉管處表示，任意用噴漆破壞景觀已違反「國家公園法」及區域內禁止事項，依法最高可處3000元罰鍰，情節嚴重者甚至可能涉及「刑法」毀損罪，呼籲山友共同愛護山林，切勿汙染自然環境；有引路應事先下載離線地圖，確保自身安全。

有山友攀登玉山前峰發現沿途岩石上遭人噴藍漆，循山徑一路延伸，至少留下10多個藍色圓點，玉管處獲報後已派員清除。圖／玉管處提供
有山友攀登玉山前峰發現沿途岩石上遭人噴藍漆，循山徑一路延伸，至少留下10多個藍色圓點，玉管處獲報後已派員清除。圖／玉管處提供

玉山國家公園 山友 阿里山

延伸閱讀

玉山八通關新康吊橋纜繩斷裂 玉管處急喊原路折返、申請全退件

「黃蜂女」驚爆昏厥臉撞岩石！牙齒斷裂嚴重腦震盪　臉部毀容重創照曝

雪季山難頻傳「玉山線暫停單攻」 玉管處：元旦起高海拔管制 　

影／玉山降雪！4人登山隊攀南二段傳失聯 今回報找到了

相關新聞

扯！玉山前峰慘遭噴漆「毀容」 山友怒了…玉管處曝現況

近日有山友攀登玉山前峰發現步道岩石上遭人噴藍漆，循山徑一路延伸，至少留下10多個藍色圓點，壯麗山景慘遭「毀容」破壞，引發...

改變評選方式！台中十大伴手禮揭曉 老品牌與新創商家嶄露頭角

「2026第17屆台中市十大伴手禮」得獎廠商今揭曉，市長盧秀燕不但親自頒獎，還記者魂上身訪問每家得獎廠商，凸顯得獎廠商的...

老饕聞風搶鮮 5000尾肥美烏魚下午抵達彰化線西塭仔港

過了冬至，彰化縣漁民黃超群今天一大早，在台南將軍外海捕獲約5千尾肥美烏魚，預估可發約200萬元小財，預定今天下午2點就會...

南投冬茶頒獎超猛！當場開封「五大茶王」供品茗 茶友樂翻

南投縣以茶聞名，今年冬茶雖因夏季多雨，產量略減2成，但製茶期乾燥，品質不降反升，而今天全國冬片茶賽頒獎，不僅贈獎匾「五大...

彰化賽車節下周將登場 國內外頂尖車手同場競技

台灣極限賽車運動發展協會主辦的彰化賽車節將於1月17日、18日在田中高鐵彰化站周邊道路登場，將集結超過 250 位國內外...

台中捷工局成立周年 人才難覓缺額達4成

台中市長盧秀燕喊出中捷「七線齊發」，但成立捷工局迄今滿周年，六大科室科長竟全由股長代理，且目前在職93人，仍有4成人力未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。