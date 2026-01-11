古典玫瑰園榮獲台中十大伴手禮 以玫瑰茶香展現在地創新

「台中市十大伴手禮」票選活動今年以「在地創新、閃耀國際」為主題，11日舉行頒獎典禮。在眾多優秀品牌中，台中在地起家的「古典玫瑰園(ROSE HOUSE)」首次參加即脫穎而出，榮獲「台中市十大伴手禮」第二名殊榮，展現深厚品牌底蘊與世界級品質，為台中城市品牌再添光彩。

今天的頒獎典禮，由台中市長盧秀燕親自頒發獎牌，品牌代表自市長手中接獲肯定，深感榮耀與感動。

古典玫瑰園創立於1990年，是台灣首家引進英式下午茶文化的品牌，由著名藝術家黃騰輝創立。品牌靈感源自《小王子》中的玫瑰意象，象徵愛、責任與永恆，並以「讓每一杯茶成為與生活精彩的對話」為核心理念，三十多年來持續深耕茶文化與生活美學，從台中出發，走向國際。

此次獲獎的玫瑰茶品，由英國製茶大師精心調配，嚴選斯里蘭卡丁布拉高山莊園紅茶，融合天然玫瑰花瓣細緻烘焙而成。茶湯色澤明亮、香氣層次分明，玫瑰花香清新優雅，口感圓潤細膩，深受精緻茶飲愛好者推崇。

古典玫瑰園品牌亦多次榮獲iTQi米其林級國際風味評鑑三星大獎及多項世界品質金獎肯定，品質表現備受國際認可。

古典玫瑰園除專注製茶工藝外，也積極推動文化與永續行動。2025年，集團與創辦人黃騰輝於東海大學捐贈打造占地2,000坪「東海大學－小王子的玫瑰園」，種植逾2萬株玫瑰，結合台中在地品牌精神與校園美學，推廣環境永續、綠色生活與文化教育，延續品牌源自《小王子》的玫瑰精神。

主辦的台中市工商發展投資策進會表示，台中市十大伴手禮不僅是產品品質的象徵，更是城市文化與創新能量的展現。古典玫瑰園以深厚文化底蘊、國際級品質與在地永續實踐獲得評審與市場肯定，充分體現台中伴手禮「在地創新、閃耀國際」的精神。

展望未來，黃騰輝表示，古典玫瑰園將持續以環保、人文與美學為核心，深化製茶工藝與茶文化創意，將台中孕育的玫瑰茶香推向世界舞台，讓世界在一杯茶中，看見台中的美好與溫度。