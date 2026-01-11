2026台中市十大伴手禮揭曉 用最棒伴手禮打造城市品牌

「2026第17屆台中市十大伴手禮」得獎名單11日出爐，於台中市政府廣場舉辦頒獎典禮，今年規模首度擴大至「糕餅烘焙」與「特色文創」雙組別，共產出20家首獎殊榮。台中市長盧秀燕高度肯定今年百家爭鳴的競爭態勢，並強調十大伴手禮已是台中邁向國際的重要城市名片。

盧秀燕巧妙形容，「台中有兩半」：一半是名揚全台的「十大伴手禮」；另一「半」則是引領全球的「半導體」產業。台積電、美光等巨頭皆深耕台中，展現市府在拚經濟的道路上的努力不懈，全力打造台中「富市好生活」。除了獲獎品牌之外，100家入圍「好禮標章」的優質店家，亦將成為市府重點行銷對象，共同打響「台中伴手禮之都」的美名。

盧秀燕指出，十大伴手禮已成為全台最具代表的官方伴手禮選拔活動，歷經專業評審團嚴謹評選，並結合全民網路與現場票選機制，業者須通過層層把關、重重關卡，才能夠站上十大伴手禮的舞臺，代表的不只是好吃、好看，更是受到民眾及專家對其品質與品牌的肯定，是一張讓台中品牌走向全台、邁向國際的重要行銷通行證，展現台中伴手禮產業的創新創意與深厚實力。

盧秀燕強調，隨著年節送禮與觀光消費旺季到來，市府也將透過伴手禮選拔、各項慶典活動及即將登場的台中燈會，串聯「台中Hi8全城開趴」系列活動，自跨年至新春期間接力登場，攜手業者擴大在地經濟效益。

多家業者分享，只要入圍或得獎，年節業績皆有明顯成長，顯見十大伴手禮品牌效益持續發酵。得獎商品在市府各局處支持下，亦成為國際交流與大型活動中的指定贈禮，讓台中好禮站上國際舞臺。

台中市工商發展投資策進會表示，今年活動持續結合台中購物節與慶典經濟，透過「台中通TCPASS APP」進行網路票選，並搭配現場票選及市集展售活動，成功將人氣轉化為實際買氣，實質回饋業者。

此外，工策會亦持續鼓勵青農、原民、客家文化及社會企業等多元團隊參與選拔，期盼透過伴手禮平臺，協助更多族群建立品牌、創造就業與公益價值，提升城市韌性與包容力。

工策會說明，本屆競爭相當激烈，除深耕多年的知名糕餅老店外，也有網路高人氣品牌、餐飲業者及新創、文創團隊共同角逐，更有泰雅族特色伴手禮品牌，遠從和平區環山部落到場參賽，展現台中伴手禮產業的多元與創新。

工策會恭喜得獎店家過關斬將、突破重圍，在號稱「史上競爭最激烈」的選拔中，從215家業者中脫穎而出，這屆首獎糕餅烘焙組分別為拾個月、犁茶品記、熊介巧、七個小日子、旺來八鳳梨酥、久久津乳酪本舖、酥式圈法式千層甜甜圈、巴部屋工房、3點1刻、十八子肉。

首獎特色文創組分別為米玥麻糬堂、古典玫瑰園ROSE HOUSE、炳叔烤玉米、晴天菓子、歐舍咖啡、鄭記油蔥酥、澎沛黑白木耳飲、川咖啡、梨子Liz、CARPENTER木匠兄妹木工房。此外，本屆共有100家店家獲頒「好禮標章」，工策會也向所有入圍及得獎品牌表達肯定，大家都是台中產業的驕傲。