台中捷工局成立周年 人才難覓缺額達4成

台中市長盧秀燕喊出中捷「七線齊發」，但成立捷工局迄今滿周年，六大科室科長竟全由股長代理，且目前在職93人，仍有4成人力未補足，議員批評「七線齊發只是紙上談兵」。捷工局長蘇瑞文坦承人員不好找，2月會先補齊兩位科長。

台中市捷工局2025年1月1日揭牌，成立屆滿1年。捷工局核定編制員額為158名，分3年進用人力，目前實際在職93人，到位率僅59%，預計今年補足25人，2027年補足最終員額158名。

民進黨議員陳俞融指出，捷運藍線機電已開工，綠線延伸、橘線、紅線等也在可行性研究或綜合規畫階段，但工程專業人力缺口高達4成，這種「小馬拉大車」的現況，如何確保各路線如期如質推動？

陳俞融認為，市府應縮短人員進用時程，將人員缺額提前補齊。

民進黨議員江肇國批評，捷工局六大科室竟全數沒有正式科長，包括綜合規劃科、工程管理科、土木建築科、機電工程科、土地開發科及資財用地科全由股長代理「形同空殼。」

不過，六都除台南市設捷工處外，其他均設有捷運工程局，但普遍面臨公職工程人才不足與薪資競爭劣勢，人力缺口、人才斷層與現場缺工問題已成為各都共同挑戰。台南設捷工處但職等較低，

捷工局長蘇瑞文說，全國面臨嚴重土木、機電人才荒，蘇瑞文坦言「找不到人」，他說，尤其機電方面相當複雜專業，專才更少，加上民間工程產業高薪搶人，比公職月薪最少高出2、3萬元，公職吸引力大幅下降，科長等高階專業人才，合適人選更難尋，土建科與工管科長預計2月先補齊，其他科室還需時間才可全員補齊。

捷工局指出，目前各捷運路線皆依計畫推動，並透過專案管理、顧問團隊及監造機制，確保工程品質與進度。市府持續檢討人力進用時程與留才措施，配合捷運建設量能逐步到位，穩健推動台中捷運各項工程。