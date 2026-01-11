從少女畫到阿嬤…生技公司董娘創作不懈 展出40幅光影瞬間

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
廖涵茵說，日常生活中的光和影看似平凡，但經常美感就在那一瞬間。記者黃寅／攝影
廖涵茵說，日常生活中的光和影看似平凡，但經常美感就在那一瞬間。記者黃寅／攝影

曾任松延酵素公司董事長的生技公司董娘廖涵茵因自幼熱愛繪畫，子女長大、事業穩定，專心習畫，今在台中市大墩文化中心開「光影拾韻」個展，展出40幅作品。

廖涵茵的先生、長利奈米生物科技公司總經理紀宜仁對妻子開畫展十分支持，不僅邀親朋好友到場，兒女們也都在場擔任招待，一家人總動員。

廖涵茵的指導老師水墨畫大師葛憲能、方鎮洋今都出席，書法藝術家莊賜祿亦前往打氣。另包括文化部前次長林金田、文化局副局長曾能汀、台中高分檢檢察官李慶義、陳傳宗、張宏謀和警、調、商界亦有多人出席，會場座位爆滿。

曾能汀說，廖涵茵從少女時代就喜歡拿著筆塗鴉，到現在已經是當了「阿嬤」了，仍然沒有停下創作的慾望。記得她第一次開展是在5年前，4年前第二次展的作品就已經是中西合併，不僅有東方的水墨，也有西畫和油彩作品，除了展現寫實的意境，另外也有寫意的筆觸，可以看得出她對美的追尋是永遠不變的。

廖涵茵說，日常生活中的光和影看似平凡，但經常美感就在那一瞬間，她因此喜歡用畫筆把它畫下來，留住那一刻，藝術所以感動人也就在於此。她說，尤其是不同的國家雖然有不同文化和語言，但只要透過好的作品，就可以跟全世界喜歡藝術的朋友交流。

她說，藝術的表現是多元的，各有美感與意境。她先跟隨水墨畫大師葛憲能習畫，近年來又跟隨陳華、方鎮洋學習西畫技巧。她特別感謝這些老師的指導，還有就是她先生紀宜仁，平日雖說不出一句情話，也不曾送過一朵花給她，但對於她習畫卻是全力支持，讓她能潛心作畫，無後顧之憂。

廖涵茵（左）開畫展，好友替她獻花。記者黃寅／攝影
廖涵茵（左）開畫展，好友替她獻花。記者黃寅／攝影
生技公司董娘廖涵茵（右）創作不懈，文化部前次長林金田（左）、文化局副局長曾能汀（右）給予肯定。記者黃寅／攝影
生技公司董娘廖涵茵（右）創作不懈，文化部前次長林金田（左）、文化局副局長曾能汀（右）給予肯定。記者黃寅／攝影
生技公司董娘廖涵茵今在台中市大墩文化中心開「光影拾韻」個展，會場爆滿。記者黃寅／攝影
生技公司董娘廖涵茵今在台中市大墩文化中心開「光影拾韻」個展，會場爆滿。記者黃寅／攝影
生技公司董娘廖涵茵創作不懈，指導她的藝術家方鎮洋前往鼓勵。記者黃寅／攝影
生技公司董娘廖涵茵創作不懈，指導她的藝術家方鎮洋前往鼓勵。記者黃寅／攝影
生技公司董娘廖涵茵今在台中市大墩文化中心開「光影拾韻」個展，展出40幅作品。記者黃寅／攝影
生技公司董娘廖涵茵今在台中市大墩文化中心開「光影拾韻」個展，展出40幅作品。記者黃寅／攝影

